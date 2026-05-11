Internazionali BNL d’Italia, Sinner travolgente: Popyrin battuto e derby azzurro agli ottavi

ROMA - Prosegue senza intoppi la corsa di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia in corso al Foro Italico di Roma.

Il tennista azzurro ha superato in modo netto l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking ATP, con un doppio 6-2, 6-0, accedendo così agli ottavi di finale del Masters 1000.

Dominio totale in campo

Sinner ha controllato la partita fin dall’inizio, gestendo anche condizioni di vento non semplici. Dopo il successo, ha dichiarato di essere soddisfatto della propria prestazione e del sostegno del pubblico romano, sottolineando l’importanza del torneo e il buon livello di gioco espresso.

Ora il derby con Pellegrino

Agli ottavi è in programma un derby tutto italiano: il numero 1 del mondo affronterà Andrea Pellegrino, attualmente numero 155 del ranking e proveniente dalle qualificazioni.

Pellegrino arriva all’appuntamento dopo la vittoria in due set contro Frances Tiafoe, risultato che gli ha permesso di raggiungere uno dei migliori traguardi della sua carriera in un Masters 1000.

Quattro italiani agli ottavi

Il torneo romano sta vivendo un momento positivo per il tennis italiano, con più giocatori azzurri ancora in corsa nella fase finale. Sinner ha evidenziato proprio questo aspetto, sottolineando il valore della presenza italiana nel tabellone e l’importanza di giocare davanti al pubblico di casa.

Il match tra Sinner e Pellegrino è atteso come uno dei più seguiti della prossima giornata al Foro Italico.