'Il rapporto Medico-Paziente oggi': a Bari un incontro su ascolto, empatia e alleanza terapeutica



BARI - Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17.30, presso La Madonnina Life & Care, si terrà l’evento dal titolo "Il rapporto Medico-Paziente oggi. Ascolto, Empatia, Alleanza: le fondamenta della cura e del prendersi cura", promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari. - Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17.30, presso La Madonnina Life & Care, si terrà l’evento dal titolo "Il rapporto Medico-Paziente oggi. Ascolto, Empatia, Alleanza: le fondamenta della cura e del prendersi cura", promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari.





In un mondo sempre più digitalizzato, nel quale l’intelligenza artificiale e la telemedicina stanno trasformando profondamente il sistema delle cure, la relazione umana tra medico e paziente continua a rappresentare il pilastro fondamentale di ogni autentico percorso terapeutico. Ascolto, empatia e alleanza terapeutica costituiscono infatti elementi imprescindibili del "prendersi cura", capaci di restituire centralità alla persona nella sua complessità umana, psicologica e relazionale.





Dopo i saluti introduttivi del dott. Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care, e di Grazia Andidero, responsabile di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, l’incontro sarà condotto da Giancarlo Liuzzi, presidente dell’APS Incontri.





Interverranno il prof. Filippo Maria Boscia, past president AMCI, la dott.ssa Domenica Girasoli, psicologa psicoterapeuta, e il prof. Vincenzo Neri, Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università di Foggia, che offriranno differenti prospettive di riflessione sul valore della comunicazione medico-paziente, sull’ascolto delle fragilità e sulla necessità di preservare la dimensione etica ed empatica della medicina contemporanea.





Le riflessioni conclusive saranno affidate alla presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, Santa Fizzarotti Selvaggi, da sempre convinta dell’importanza del ruolo del volontario appositamente formato quale supporto al personale medico nel percorso di cura e assistenza del paziente.





L’iniziativa gode del patrocinio di AMCI, CIF Puglia e APS Incontri.





L’incontro è aperto alla cittadinanza e si propone come un’importante occasione di confronto culturale e umano sul significato più profondo della cura, nella consapevolezza che nessuna innovazione tecnologica potrà mai sostituire il valore della relazione autentica tra persone.