Internazionali d’Italia, avanti Darderi e Musetti: fuori Cocciaretto contro Swiatek

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FRANCESCO LOIACONO - Agli Internazionali d'Italia arrivano buone notizie per il tennis azzurro con le qualificazioni al terzo turno di Luciano Darderi e Lorenzo Musetti.

Darderi ha rimontato l’americano Tommy Paul vincendo 3-6 6-3 6-2, mentre Musetti ha superato l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 6-4.

Avanza anche Andrea Pellegrino, favorito dal ritiro del francese Arthur Fils, fermato da problemi muscolari nel primo set sul 4-0 per l’azzurro.

Si ferma invece il cammino di Matteo Arnaldi, sconfitto 6-1 4-6 6-3 dallo spagnolo Rafael Jodar.

Negli altri incontri maschili, l’americano Learner Tien ha battuto il kazako Aleksandr Bublik per 4-6 6-3 7-5, mentre il russo Karen Khachanov ha avuto la meglio sull’olandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 5-7 6-4 6-4.

Nel tabellone femminile, netta sconfitta per Elisabetta Cocciaretto, eliminata 6-1 6-0 dalla polacca Iga Swiatek.

Successi anche per la ceca Karolina Pliskova, che ha superato la tedesca Laura Siegemund 6-1 6-4, per la kazaka Elena Rybakina contro la filippina Alex Eala e per la giapponese Naomi Osaka, vincitrice 6-1 6-2 sulla russa Diana Shnaider.