Lecce, Danilo Veiga in dubbio contro il Sassuolo: possibile chance per Gaby Jean

Problemi muscolari per Danilo Veiga in casa US Lecce. Il difensore portoghese è in dubbio per la sfida contro il US Sassuolo, in programma al “Mapei Stadium” nella trentasettesima giornata di Serie A.

Veiga, uno degli elementi più utilizzati della stagione giallorossa, ha collezionato 34 presenze in campionato e sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico salentino. In caso di forfait, il tecnico potrebbe affidarsi a Gaby Jean per sostituirlo nella trasferta di Reggio Emilia.

Nel corso della sua carriera Danilo Veiga ha vestito le maglie di Estrela Amadora, HNK Rijeka, Gil Vicente e Felgueiras, oltre a crescere nei settori giovanili di Porto e Salgueiros. Il difensore ha inoltre collezionato due presenze da titolare con il Portogallo Under 21.

Per il Lecce la sfida contro il Sassuolo rappresenta un passaggio importante nella corsa salvezza, obiettivo prioritario della stagione giallorossa.