Internazionali d’Italia: Jordar e Khachanov ai quarti, avanti Swiatek e Pegula. Paolini-Errani qualificate nel doppio

Proseguono gli Internazionali d'Italia al Foro Italico con nuovi verdetti nei tabelloni maschili, femminili e del doppio.

Nel singolare maschile, lo spagnolo Rafael Jordar conquista l’accesso ai quarti di finale superando nettamente lo statunitense Learner Tien con il punteggio di 6-1, 6-4.

Avanza anche il russo Karen Khachanov, che ha battuto il croato Dino Prizmic per 6-1, 7-6 al termine di un secondo set più equilibrato.

Nel tabellone femminile continua il cammino dell’americana Jessica Pegula, che negli ottavi di finale ha superato l’austriaca Anastasija Potapova con il punteggio di 7-6, 6-2.

Successo netto anche per la polacca Iga Swiatek, che ha eliminato la giapponese Naomi Osaka imponendosi 6-2, 6-1.

Nel doppio femminile, le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani si qualificano ai quarti di finale senza scendere in campo: le ceche Tereza Valentova e Linda Noskova si sono infatti ritirate prima dell’inizio del match per problemi muscolari.

Passano il turno anche la spagnola Cristina Bucsa e l’americana Nicole Melichar-Martinez, vittoriose 7-6, 7-5 contro l’ucraina Ljudmyla Kichenok e la serba Aleksandra Krunic.

Successo anche per l’australiana Storm Sanders e per Jessica Pegula, che hanno superato la russa Vera Zvonareva e la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 7-5, 6-4.