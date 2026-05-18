“Interplay!”: a Trani il quinto appuntamento di “Un Tè Classico” tra Beethoven e Brahms

TRANI - La grande musica da camera torna protagonista a Palazzo delle Arti Beltrani con il quinto appuntamento della rassegna “Un Tè Classico”, in programma domenica 24 maggio alle ore 17:30. L’evento, intitolato “Interplay!”, vedrà esibirsi nel Salone Beltrani due giovani talenti del Conservatorio Statale di Musica Nino Rota: la violoncellista Annachiara De Nitto e il pianista Daniele Rosati.

La rassegna, prodotta da Delle Arti ODV-ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani, inaugura così una nuova collaborazione artistica con il conservatorio monopolitano, consolidando il dialogo tra Palazzo Beltrani e le eccellenze musicali pugliesi.

Il concerto proporrà un viaggio nella grande tradizione classica e romantica attraverso le sonate per violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. In apertura la Sonata op. 5 n. 2 di Beethoven, seguita dalla Sonata n. 1 op. 38 di Brahms, pagina intensa e ricca di profondità emotiva.

Il duo Rosati-De Nitto, nato nel 2024 sotto la guida del maestro Domenico Di Leo, ha già collezionato importanti esperienze artistiche, tra cui la partecipazione alla Festa Europea della Musica e un progetto dedicato alle cinque sonate di Beethoven per violoncello e pianoforte.

Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà accompagnato dal rito del tè con servizio di pasticceria artigianale, servito a partire dalle ore 17:00, per ricreare l’atmosfera dei salotti musicali ottocenteschi.

I biglietti, al costo di 12 euro (10 euro per i soci partner), sono disponibili presso il botteghino di Palazzo Beltrani e online sul circuito Vivaticket. Il ticket include anche la visita al museo prima dello spettacolo.

La stagione di “Un Tè Classico” si concluderà il 7 giugno con il recital “Il canto magico di Ayane”, interpretato dal soprano Ayane Kodera e dalla pianista Anzhelika Kaliuzhna.



