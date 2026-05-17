Lecce, vittoria all’ultimo respiro: 3-2 al Sassuolo al Mapei Stadium, decisivo Stulic al 96’

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce vince 3-2 contro il Sassuolo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia nella trentasettesima giornata di Serie A. Nel primo tempo al 1’ Konè del Sassuolo va vicino al gol. Al 6’ Banda del Lecce sfiora la rete. Al 7’ viene annullato un gol a Cheddira del Lecce per fuorigioco. Al 13’ Berardi del Sassuolo non concretizza una buona occasione. Al 14’ il Lecce passa in vantaggio con Cheddira, tocco di destro.Al 20’ il Sassuolo pareggia con Laurientè, girata al volo di sinistro su passaggio di Felipe. Al 25’ il Lecce ritorna in vantaggio con Cheddira di testa su cross di Banda. Al 27’ è annullata una rete a Thorsvedt del Sassuolo per fuorigioco di Berardi. Al 31’ Cheddira del Lecce sbaglia da una posizione favorevole. Al 36’ Pierotti del Lecce di destro non inquadra la porta.Nel secondo tempo al 36’ Thorsvedt del Sassuolo di destro colpisce la traversa. Al 38’ il Sassuolo pareggia con Pinamonti, rasoterra di sinistro. Al 44’ Coulibaly del Lecce calcia fuori di sinistro da 2 metri. Al 96’ il Lecce realizza la rete decisiva per la vittoria con Stulic, conclusione di destro in diagonale. Il Lecce è quartultimo in classifica con 35 punti, + 1 sulla Cremonese che vince 1-0 a Udine ed è terzultima con 34 punti.