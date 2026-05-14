Siemens acquisisce le attività strategiche di Mer Mec: firmato l’accordo con Angelo Holding

MONOPOLI - Siemens acquisirà le attività di Mer Mec nel business della diagnostica ferroviaria, data analytics worldwide e del wayside signaling in Italia. L’accordo è stato firmato con Angelo Holding del Cav. Vito Pertosa.

L’operazione rappresenta una svolta strategica per il gruppo pugliese con sede a Monopoli e riguarda una delle realtà storiche più importanti del comparto ferroviario italiano, leader mondiale nei sistemi di diagnostica e monitoraggio per il settore rail.

A commentare l’intesa è stato Ruggiero Delcuratolo, Head of M&A di Angelo Holding, che ha definito l’accordo “una tappa rilevante” per il gruppo.

“Firmiamo un accordo importante per Mer Mec, società storica del gruppo leader mondiale nel business della diagnostica & data analytics, presente in Italia nel segnalamento, nell’elettrificazione e nelle telecomunicazioni per il settore ferroviario. Unire Mer Mec al Gruppo Siemens può rappresentare per le sue persone un ulteriore punto di partenza per proseguire in contesti sempre più sfidanti”, ha dichiarato.

Delcuratolo ha inoltre chiarito alcuni aspetti dell’operazione dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, precisando che il perimetro coinvolto comprende attività che nel 2025 hanno registrato ricavi per circa 430 milioni di euro e impiegano circa 1700 collaboratori.

Restano invece fuori dall’accordo AngelStar, Compagnie Des Signaux e Mer Mec Deutschland, che confluiranno nella nuova realtà “Angel Signaling”, società del segnalamento ferroviario di Angelo Holding che potrà contare su circa 800 dipendenti e un backlog stimato in circa 2 miliardi di euro.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, dopo il closing dell’operazione — previsto entro la fine del 2026 subordinatamente alle autorizzazioni di rito — Angelo Holding manterrà complessivamente circa 1500 dipendenti.

Molto significativo anche l’intervento del presidente di Angelo Holding, Vito Pertosa, che ha spiegato le ragioni personali e industriali alla base della scelta.

“Formalmente sono in pensione da nove mesi, al momento la mia salute non è delle migliori e i miei figli hanno la loro strada autonoma con le loro aziende. Per questa ragione ho cercato un gruppo molto solido nel settore, per garantire un futuro sereno ai miei bravi colleghi, che hanno contribuito a rendere Mer Mec la realtà che è oggi”, ha affermato.

Pertosa ha poi sottolineato come l’ingresso in Siemens offrirà ai lavoratori “una realtà globale, fortemente orientata all’innovazione e alla crescita sostenibile”, aggiungendo che l’operazione consentirà di investire ulteriormente nelle altre società della holding e nel sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno.

L’accordo segna così una delle operazioni industriali più rilevanti dell’anno nel settore ferroviario europeo, consolidando la presenza internazionale delle tecnologie sviluppate in Puglia e aprendo una nuova fase per Mer Mec e Angelo Holding.