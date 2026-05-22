Just Transition Fund, Perrini: 'M5S campioni di disfattismo. A Taranto mistificano la realtà, ma vengono smentiti dalla loro stessa maggioranza'

"Il disfattismo del Movimento 5 Stelle non conosce ormai limiti. Siamo davanti a una continua mistificazione della realtà, portata avanti a colpi di narrazioni false pur di attaccare strumentalmente e a prescindere, il Governo Meloni. L’ultimo corto circuito politico, andato in scena ieri a Taranto in merito all’utilizzo dei fondi del Just Transition Fund (JTF), rasenta il ridicolo. Da una parte ci sono il senatore Mario Turco e la consigliera regionale Annagrazia Angolano che gridano al fallimento, sostenendo che il piano per Taranto non stia funzionando e che si stia sprecando un’occasione importante per il rilancio della città. Dall'altra, nelle stesse identiche ore e sempre a Taranto, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Eugenio Di Sciascio, li smentisce categoricamente. Vale a dire che mentre i cinquestelle facevano sciacallaggio politico, l’assessore Di Sciascio – che fa parte di quella giunta di cui il M5S è colonna portante con il vicepresidente Cristian Casili e partito di maggioranza – dichiarava all’Università, intervenuto alla manifestazione del TeF, che il JTF a Taranto sta funzionando egregiamente. Non solo ha parlato di un ottimo tiraggio da parte delle imprese, ma ha persino annunciato che la Regione, vista la forte e significativa richiesta, sta valutando di stornare circa 49 milioni di euro da altre misure per destinarli proprio ai PIA e ai miniPIA a beneficio delle nostre piccole e medie imprese. A questo punto una considerazione è d’obbligo: i 5 Stelle si mettano d’accordo, se non con se stessi, almeno con la maggioranza di cui fanno parte. È singolare, per non dire imbarazzante, assistere all’interno dello stesso perimetro politico a due letture così diametralmente opposte. C'è chi, con responsabilità istituzionale, dà riscontro positivo sul buon andamento delle misure, e c'è chi, pur di criticare il Governo Meloni per partito preso, preferisce gettare fango sul futuro di Taranto. Quello del Movimento 5 Stelle è un disfattismo che va ben oltre ogni limite accettabile, dannoso per il territorio e smentito dai fatti e dagli stessi loro alleati di governo regionale".