Lecce, domenica 21 giugno "Chopiniana: omaggio al poeta del pianoforte" Cosimo Ladogana nella Sala Giardino



LECCE - Domenica 21 giugno, nella suggestiva cornice della Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, prosegue la rassegna “Classica d’Estate... & wine” 2026 con il recital pianistico “Chopiniana: omaggio al poeta del pianoforte”, affidato al giovane pianista Cosimo Ladogana, vincitore del Concerto Premio della Camerata al Concorso Internazionale “Musica Classica e Jazz 2025” di Gallipoli. - Domenica 21 giugno, nella suggestiva cornice della Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, prosegue la rassegna “Classica d’Estate... & wine” 2026 con il recital pianistico “Chopiniana: omaggio al poeta del pianoforte”, affidato al giovane pianista Cosimo Ladogana, vincitore del Concerto Premio della Camerata al Concorso Internazionale “Musica Classica e Jazz 2025” di Gallipoli.





In occasione della Festa della Musica, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio intenso e poetico attraverso le atmosfere romantiche e raffinate della musica di Fryderyk Chopin, compositore simbolo del pianoforte ottocentesco e maestro indiscusso dell’espressione musicale più intima ed evocativa.





Il programma sarà interamente dedicato al genio del compositore polacco e vedrà l’esecuzione dei celebri “24 Preludi op. 28”, una delle raccolte più affascinanti della letteratura pianistica romantica. Attraverso miniature musicali di straordinaria varietà espressiva, Chopin costruisce un universo sonoro fatto di malinconia, slancio lirico, inquietudine e leggerezza, alternando momenti di intensa drammaticità a pagine di delicata introspezione.





A completare il recital sarà la monumentale “Sonata n. 3 op. 58 in si minore”, considerata uno dei vertici assoluti della produzione chopiniana. Opera di grande respiro e maturità artistica, la Sonata unisce virtuosismo tecnico, profondità poetica ed equilibrio formale, mettendo in luce tutta la modernità del linguaggio pianistico di Chopin e offrendo all’interprete un terreno espressivo di straordinaria ricchezza.





Cosimo Ladogana, nato nel 2003 e formatosi presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli sotto la guida dei Maestri Roberto De Leonardis e Roberto Bollea, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode. Attualmente frequenta il secondo anno del corso di II livello in pianoforte e ha studiato anche composizione con il Maestro Massimo De Lillo. Vincitore di primi premi assoluti in importanti concorsi nazionali, Ladogana si distingue per una personalità musicale versatile e curiosa. Molto attivo anche nel campo della musica da camera, disciplina approfondita con importanti maestri italiani e internazionali, ha partecipato per tre anni consecutivi alla rassegna delle Eccellenze del Conservatorio di Monopoli come pianista solista. Parallelamente all’attività concertistica, collabora dal 2026 come pianista accompagnatore presso l’Accademia di Bel Canto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca. La sua formazione artistica si arricchisce inoltre di un forte interesse verso i nuovi linguaggi musicali e gli aspetti tecnici della produzione sonora, che lo hanno portato anche a lavorare come tecnico del suono in spettacoli dal vivo.





Ad accompagnare la serata, prima dell’inizio del concerto, un calice di buon vino della Cantina Apollonio, da gustare nell’atmosfera raccolta della Sala Giardino, per un’esperienza che unisce il piacere dell’ascolto alla convivialità.





Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.





Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 - 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.





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Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all'11 giugno l'abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





ABBONAMENTO A 8 CONCERTI





Intero € 65, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 55





PREZZI dei BIGLIETTI





Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce ed "Università del Salento" | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate





Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti





Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.





Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





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BIGLIETTO SOSPESO





Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno e luglio si riceve su appuntamento.

Tel: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com