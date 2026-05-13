“Maggio all’Infanzia 2026”: Pinocchio inaugura il festival tra teatro, circo e creatività in Puglia

BARI - Prende il via la 29ª edizione di Maggio all’Infanzia, rassegna dedicata al teatro per bambini e ragazzi che nel 2026 attraversa diverse città pugliesi con oltre 60 eventi diffusi.

L’apertura è prevista sabato 9 maggio a Bari, dove il Teatro Piccinni ospita lo spettacolo Pinocchio della compagnia Zaches Teatro. L’adattamento della fiaba di Collodi inaugura il tema “Altri Pinocchi”, proponendo una rilettura in chiave teatrale e simbolica della figura del burattino.

A Ruvo di Puglia il programma prosegue tra teatro e circo contemporaneo, con spettacoli ospitati al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e nello chapiteau dedicato alle arti circensi. Tra le proposte figurano performance di giocoleria, clown e musica dal vivo, oltre a produzioni che intrecciano danza, teatro e immaginazione scenica.

A Martina Franca spazio invece alla creatività con i laboratori “Manifestini del Maggio”, attività gratuite dedicate ai più piccoli che coinvolgono bambini e bambine nella realizzazione di opere grafiche destinate agli spazi del festival.

Il progetto si estende lungo tutto il mese di maggio coinvolgendo anche altre città pugliesi, tra cui Lecce, Manfredonia, Molfetta, Monopoli e Taranto, con un calendario diffuso di spettacoli, laboratori e incontri.

Il festival è organizzato dalla Fondazione SAT con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di numerosi enti locali e realtà culturali nazionali ed europee, confermandosi come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al teatro per le nuove generazioni.