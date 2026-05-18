Le Asl di Brindisi e Lecce partecipano alla 40esima Regata Internazionale Brindisi-Corfù



La Asl Brindisi e la Asl Lecce parteciperanno alla prossima edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, uno degli appuntamenti sportivi più importanti e rappresentativi del territorio adriatico-ionico, a bordo di un’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e destinata all’azienda sanitaria salentina per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come la prevenzione, i corretti stili di vita e l’importanza dell’attività fisica, specie se praticata all’aperto o, come in questo caso, in mare. La Asl Brindisi e la Asl Lecce parteciperanno alla prossima edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, uno degli appuntamenti sportivi più importanti e rappresentativi del territorio adriatico-ionico, a bordo di un’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e destinata all’azienda sanitaria salentina per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come la prevenzione, i corretti stili di vita e l’importanza dell’attività fisica, specie se praticata all’aperto o, come in questo caso, in mare.





La presenza delle due aziende sanitarie alla regata vuole essere un segnale di collaborazione istituzionale e di promozione dei valori legati allo sport e al benessere. La vela, infatti, rappresenta una disciplina capace di coniugare attività fisica, spirito di squadra, rispetto dell’ambiente e attenzione alla sicurezza, principi pienamente coerenti con la missione delle aziende sanitarie.





La partecipazione della Asl Brindisi e della Asl Lecce alla Brindisi-Corfù sarà anche un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari e per rafforzare il messaggio di prevenzione e tutela della salute, dentro e fuori i luoghi di cura.





"La Regata Internazionale Brindisi-Corfù – ha dichiarato Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi - rappresenta da anni uno degli eventi più identitari, prestigiosi e simbolici del nostro territorio. Non è soltanto una competizione sportiva, è un ponte tra popoli, culture e comunità che unisce il Mediterraneo nel segno dello sport, della condivisione e della pace. Per questo abbiamo ritenuto importante che Asl Brindisi e Asl Lecce fossero presenti insieme con un’iniziativa dal forte valore civile e sociale, utilizzando un’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e trasformata oggi in simbolo di legalità, prevenzione e inclusione. Partecipare alla Brindisi-Corfù significa anche lanciare un messaggio: la salute pubblica deve essere vicina ai grandi momenti di aggregazione e ai valori più autentici dello sport. Vedere una barca della legalità e della prevenzione affiancare, anche simbolicamente, la partenza della regata significa raccontare una Puglia che crede nella rinascita, nella partecipazione civica e nella forza positiva delle istituzioni quando lavorano insieme".





L’iniziativa conferma l’impegno delle aziende sanitarie nel sostenere progetti e manifestazioni capaci di avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione, della salute e del benessere, promuovendo al tempo stesso il valore del lavoro di squadra.





"La regata Brindisi-Corfù – ha aggiunto Stefano Rossi, commissario straordinario della Asl Lecce - non è solo una manifestazione sportiva ma è anche un veicolo di promozione per messaggi dall’alto valore morale e simbolico. Per questo abbiamo ritenuto che l’evento possa essere un ottima piattaforma per la promozione della salute, dei corretti stili di vita e della prevenzione. Questo è lo spirito col quale le Asl di Brindisi e Lecce entreranno in acqua insieme".