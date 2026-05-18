Lecce capitale del confronto sulla giustizia: dal 21 al 23 maggio il XXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia



LECCE - Dal 21 al 23 maggio 2026 la città di Lecce ospiterà il XXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia, appuntamento che riunirà rappresentanti del Ministero della Giustizia, dirigenti pubblici, esperti di organizzazione del lavoro e studiosi del settore per approfondire il rapporto tra riforma della dirigenza pubblica e trasformazioni del sistema giudiziario. - Dal 21 al 23 maggio 2026 la città di Lecce ospiterà il XXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia, appuntamento che riunirà rappresentanti del Ministero della Giustizia, dirigenti pubblici, esperti di organizzazione del lavoro e studiosi del settore per approfondire il rapporto tra riforma della dirigenza pubblica e trasformazioni del sistema giudiziario.





Al centro del confronto il tema "Merito, autonomia, responsabilità: la dirigenza nella giustizia che cambia", filo conduttore delle tre giornate di lavori dedicate all’analisi delle sfide che stanno interessando gli uffici giudiziari italiani. I partecipanti discuteranno dell’assetto delle posizioni dirigenziali, dei sistemi di accountability e delle strategie organizzative necessarie per governare i processi di innovazione e modernizzazione della giustizia.





Particolare rilievo avrà la sessione pubblica di sabato 23 maggio, momento di riflessione aperto sul futuro della governance degli uffici giudiziari e sulle possibili soluzioni gestionali in grado di migliorare l’efficienza del sistema giustizia. Il dibattito si concentrerà anche sui risultati raggiunti attraverso l’attuazione del PNRR, ormai nella fase conclusiva, valutando l’impatto delle riforme introdotte e le prospettive future.





Nel corso del convegno sarà ribadito il ruolo strategico della dirigenza pubblica nella creazione di valore pubblico, inteso, nel settore della giustizia, come capacità di garantire servizi più efficienti e vicini alle esigenze della collettività.





Tra gli ospiti annunciati figurano la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente della Corte d’Appello Roberto Carrelli, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce Antonio De Mauro, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario Andrea Ostellari, insieme a numerosi rappresentanti del Ministero della Giustizia ed esponenti del mondo accademico.