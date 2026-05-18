Putignano, torna “Il Mangianastri Comedy”: il 22 maggio sul palco Simone Luzi con “Uomo di mer*a”

PUTIGNANO - Prosegue all’Ex Macello di Putignano “Il Mangianastri Comedy”, la rassegna dedicata alla nuova comicità italiana che porta nella Sala Mediterraneo alcuni tra i nomi più interessanti della stand up contemporanea.

Dopo l’esordio con Nanni Mascena, accolto da un pubblico numeroso e partecipe, il prossimo appuntamento è in programma venerdì 22 maggio alle ore 21 con Simone Luzi e il suo spettacolo “Uomo di mer*a”.

Originario di Porto San Giorgio, nelle Marche, Luzi si è trasferito a Milano nel 2018 per studiare e intraprendere il percorso nella comicità. Negli ultimi anni si è esibito stabilmente tra Milano e diverse città italiane, alternando open mic, serate di stand up e spettacoli personali. Il suo stile si distingue per un linguaggio diretto e ironico, caratterizzato da humor nero, cinismo e racconti autobiografici che si intrecciano a temi più universali.

In “Uomo di mer*a” il comico affronta argomenti come religione, sesso ed eroi personali, costruendo un monologo che riflette sulle contraddizioni dell’identità contemporanea. Uno spettacolo che usa la comicità come strumento per raccontare fragilità, giudizi e dinamiche personali senza filtri.

La rassegna nasce come estensione della programmazione culturale dell’Ex Macello I MAKE e punta a valorizzare nuovi linguaggi comici e artisti emergenti, offrendo uno spazio dedicato alla stand up comedy contemporanea.

L’evento si terrà nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello di Putignano, in via Santa Caterina da Siena. I biglietti sono disponibili online al costo di 8 euro più prevendita, mentre al botteghino la sera dello spettacolo il prezzo sarà di 9 euro.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Quadro, KeepOn Live e Stand Apulia.



