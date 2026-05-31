Lecce, Gaspar convocato con l'Angola: due amichevoli a giugno, poi il rientro in Salento

FRANCESCO LOIACONO - Il difensore del US Lecce Kialonda Gaspar è stato convocato dalla Nazionale dell’Angola per i prossimi impegni internazionali.

Il centrale prenderà parte a due partite amichevoli: il 5 giugno in casa contro il Botswana e il 9 giugno in trasferta contro la Repubblica Centrafricana. Un’occasione importante per il difensore, che prosegue così il proprio percorso con la selezione nazionale.

In questa stagione di Serie A Gaspar ha collezionato 23 presenze con la maglia del Lecce, confermandosi elemento stabile del reparto difensivo. Nel corso della sua carriera ha giocato tra le fila dell’Estrela Amadora e del Sagrada Esperança, prima di approdare in Italia.

Il difensore vanta inoltre 45 presenze complessive con la Nazionale angolana, di cui è una pedina consolidata.

Il contratto che lo lega al Lecce ha scadenza fissata al 30 giugno 2027. Dopo gli impegni internazionali, Gaspar usufruirà di un periodo di vacanza prima del rientro in Salento a luglio per la preparazione estiva. Da agosto sarà nuovamente a disposizione del club per la prossima stagione di Serie A.