Lecce, Gaspar verso la panchina contro il Sassuolo: il difensore rientra dopo l’infortunio

- Il difensore angolano Kialonda Gaspar potrebbe tornare a disposizione del Lecce nella sfida di domenica 17 maggio contro il Sassuolo, in programma al “Mapei Stadium” e valida per la 37ª giornata di Serie A. Dopo un lungo stop per infortunio, il giocatore è infatti vicino al rientro, anche se il suo impiego dal primo minuto resta in dubbio.

Gaspar era stato costretto a fermarsi lo scorso 21 febbraio, nella gara contro l’Inter al “Via del Mare”, a causa di una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Un infortunio serio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi, interrompendo una stagione in cui aveva già collezionato 22 presenze con la maglia giallorossa.

Il centrale angolano, arrivato a Lecce dopo le esperienze con Estrela Amadora e Sagrada Esperança, rappresenta un elemento di esperienza anche a livello internazionale, avendo collezionato 45 presenze da titolare con la Nazionale dell’Angola. Il suo recupero viene considerato un segnale importante per la fase finale del campionato.

Per il tecnico Eusebio Di Francesco, Gaspar costituisce infatti una pedina fondamentale nel reparto difensivo, soprattutto in una fase cruciale della stagione in cui il Lecce è impegnato nella corsa salvezza. Il possibile rientro, anche solo dalla panchina, potrebbe offrire un’opzione in più in vista delle ultime giornate decisive di Serie A.