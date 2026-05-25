Lecce, giovedì 28 maggio a Palazzo Adorno la presentazione della Seconda Edizione di 'Popoli in Festa 2026'



LECCE - Si terrà giovedì 28 maggio, alle ore 11.30, nella Sala Stampa di Palazzo Adorno a Lecce, la conferenza stampa di presentazione della Seconda Edizione di “Popoli in Festa 2026”, il progetto di comunità promosso dalla Parrocchia Sant’Antonio da Padova, dal Centro Missionario Diocesi Lecce, dall’Ufficio Migrantes Diocesi di Lecce, dalla Pro Loco “I Tre Casali” e da TempoPresente aps, con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce e il patrocinio della Provincia di Lecce e del Consiglio Regionale della Puglia. - Si terrà giovedì 28 maggio, alle ore 11.30, nella Sala Stampa di Palazzo Adorno a Lecce, la conferenza stampa di presentazione della Seconda Edizione di “Popoli in Festa 2026”, il progetto di comunità promosso dalla Parrocchia Sant’Antonio da Padova, dal Centro Missionario Diocesi Lecce, dall’Ufficio Migrantes Diocesi di Lecce, dalla Pro Loco “I Tre Casali” e da TempoPresente aps, con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce e il patrocinio della Provincia di Lecce e del Consiglio Regionale della Puglia.





L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Tante culture una sola pace”, un messaggio di dialogo, incontro e convivenza che guiderà l’intera manifestazione.





Per due giorni, San Cesario di Lecce si trasformerà in un autentico villaggio multiculturale, uno spazio aperto di condivisione e partecipazione dove lingue, tradizioni, musiche, racconti e sapori provenienti da tutto il mondo si intrecceranno in un’esperienza collettiva di accoglienza, relazione e scoperta.





“Popoli in Festa” si conferma così un appuntamento capace di valorizzare la ricchezza delle differenze culturali, promuovendo inclusione sociale, dialogo tra i popoli e partecipazione attiva della comunità.





Alla conferenza stampa interverranno:

- Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce;

- Don Egidio Buttazzo, parroco della Parrocchia Sant’Antonio da Padova;

- Vinicio Russo, direttore del Centro Missionario Diocesi di Lecce;

- Cesare De Giorgi, direttore dell’Ufficio Migrantes Diocesi di Lecce;

- Bruno Miglietta, presidente della Pro Loco “I Tre Casali”;

- Salvatore Capone, presidente di TempoPresente aps;

- Giuseppe Distante, sindaco di San Cesario di Lecce;

- Anna Luperto, assessora alla Cultura del Comune di San Cesario di Lecce;

- Maristella Colella, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo San Cesario–San Donato.





Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma, le finalità sociali e culturali dell’iniziativa e le numerose attività previste per questa seconda edizione.