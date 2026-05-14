LecceArredo 2026, presentata ufficialmente la 38ª edizione del Salone Internazionale dell’Arredamento



In Camera di Commercio svelato il programma della manifestazione in scena dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio: oltre 130 aziende, focus su innovazione, sostenibilità e design contemporaneo





LECCE – Si è svolta questa mattina, martedì 12 maggio, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa ufficiale di presentazione di LecceArredo 2026, la 38ª edizione del Salone Internazionale dell’Arredamento, tra gli appuntamenti più longevi e attesi del settore nel Sud Italia.





Ad aprire i lavori i saluti istituzionali e gli interventi di Mario Vadrucci, Presidente Camera di Commercio, Loredana Capone, Presidente V Commissione Regione Puglia, Loredana Tundo, consigliera della Provincia di Lecce, e Severo Martini, Assessore ad Ambiente, Verde, Igiene, Politiche Energetiche del Comune di Lecce. A seguire gli interventi degli organizzatori Maurizio e Mauro Nardelli e dei rappresentanti delle aziende espositrici. Un momento istituzionale e di confronto che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, organizzatori e aziende partner per illustrare il programma, le novità e le prospettive della nuova edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 18 maggio 2026 in Piazza Palio a Lecce. Promosso da EMME Plus Fiere e Congressi, guidata da Maurizio e Mauro Nardelli, LecceArredo si conferma vetrina strategica per il mondo dell’arredo, del design e dell’abitare contemporaneo, capace di coniugare tradizione fieristica e innovazione.





Saranno oltre 130 le aziende protagoniste, con la presenza di importanti marchi nazionali e internazionali pronti a presentare collezioni, soluzioni e concept innovativi. Tra gli sponsor ufficiali figurano Nuovarredo, Parama e Vetreria Calasso, realtà di riferimento del comparto.





Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come l’edizione 2026 punterà con decisione sui grandi temi che stanno trasformando il settore: sostenibilità ambientale e materiali eco-compatibili; tecnologie smart per la casa; risparmio energetico e benessere abitativo; spazi flessibili e multifunzionali. Inoltre, svariati saranno gli eventi interni alla manifestazione che da quest’anno ha il riconoscimento di Salone Internazionale: sabato 16 maggio, alle ore 11, presso l’allestimento Montinaro Clima si svolgerà il talk “Sguardi sull’abitare” nel quale interverranno Arianna Corvaglia di BLC Edilizia, Gloria Colazzo, designer, Andrea Viti, designer, e Vincenzo D’Alba, artista.





LecceArredo si propone così come osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze dell’abitare, rivolgendosi a professionisti del settore, architetti, interior designer e a un pubblico sempre più attento a qualità, funzionalità ed estetica. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 17:00, con apertura al pubblico dalle 16:30 alle 20:30. Nelle giornate del 16, 17 e 18 maggio, la fiera osserverà orario continuato dalle 10:30 alle 20:30.





Per partecipare è possibile scaricare il ticket dal sito ufficiale www.leccearredo.it : scaricandolo si entrerà gratuitamente venerdì e lunedì mentre sabato e domenica il biglietto avrà un costo di 3 euro.





DICHIARAZIONI





Il Presidente della Camera di Commercio, Mario Vadrucci, ha così aperto la conferenza: “Questo genere di eventi muove l’economia del territorio e della provincia ed è per noi doveroso sostenerli. Con piacere ospitiamo per la prima volta in Camera di Commercio la conferenza di LecceArredo, manifestazione che si rinnova ogni anno con edizioni interessanti come sicuramente lo sarà anche questa. È importante avere un appuntamento annuale che fa da vetrina alle aziende dell’arredo, grandi e piccole, che abitano il territorio”.

Segue l’intervento di Loredana Capone, Presidente della V Commissione della Regione Puglia: “Conosco Maurizio Nardelli da tantissimi anni, ne ho apprezzato la crescita sia imprenditoriale che di questa fiera che ha assunto carattere internazionale onorando la Regione Puglia di un grande impegno perché l’organizzazione di una manifestazione del genere è difficile, soprattutto in contesti per così dire periferici. L’impegno sulle fiere è importante perché serve su obiettivi di conoscenza del mercato che non sempre si hanno, conoscenza che non va data per scontata. Così come non si può dare per scontato ciò che sta accadendo nel distretto del Legno Arredo a livello regionale e nazionale, un settore che in Italia fattura oltre 52 miliardi di euro, un settore più che degno di nota. Bisogna interrogarsi sulla nostra presenza in quel mercato, quanto e come concorriamo, quanti sono gli addetti, con che cifre si partecipa e che tipo di mobili produciamo. Occorre porsi queste domande perché non si può essere indifferenti a questo comparto dell’economia. Una fiera di questo tipo, come LecceArredo, può far emergere dati di produzione, economia, lavoro. Maurizio Nardelli ha avuto la capacità di intercettare un settore così importante e renderlo conoscibile ai concittadini, ai salentini. Rimarco l’impegno della Regione nel settore, così rilevante per il nostro territorio”.

Ha preso poi la parola Loredana Tundo, Consigliera della Provincia di Lecce, portando i saluti del Presidente Tarantino: “Mi complimento per l’aver saputo coniugare l’allestimento e l’esposizione delle aziende con le novità, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, nuovi imprenditori che sfruttano canali che danno la possibilità di raggiungere mercati internazionali. In questo Nardelli è stato veramente lungimirante. Inoltre la fiera conta sia aziende centenarie che nuove imprese, un’opportunità quella della fiera aperta a tutto il comparto”.

Severo Martini, Assessore ad Ambiente, Verde, Igiene, Politiche Energetiche del Comune di Lecce: “Una lunga vita e crescita della manifestazione giunta alla 38esima edizione, sempre sostenuta dal Comune di Lecce. La fiera esalta e valorizza le aziende al suo interno, la loro creatività e specificità. Si tratta di una grande operazione di crescita territoriale, economica, di marketing che porta il nome di Lecce anche al di fuori della Regione. La sostenibilità è uno degli aspetti fondamentali; l’attenzione al vivere bene è cresciuta esponenzialmente fra i cittadini. 130 aziende partecipanti a questa manifestazione sono il segno tangibile della sua crescita costante”.

Maurizio e Mauro Nardelli, organizzatori di LecceArredo: “Ringraziamo tutti gli intervenuti, le istituzioni che sono sempre al nostro fianco e le aziende che ci accompagnano dalle prime edizioni e le nuove che si sono affacciate di recente. LecceArredo 2026 si presenta come un’edizione ancora più ricca, dinamica e internazionale. Da quest’anno il riconoscimento di Salone Internazionale rappresenta per noi un traguardo importante, ma soprattutto uno stimolo a crescere ulteriormente, offrendo contenuti di qualità e occasioni di confronto per aziende, professionisti e visitatori. Tra le novità, all’interno della fiera ci sarà un calendario di eventi pensato per approfondire i temi più attuali dell’abitare contemporaneo. Tra questi, sabato 16 maggio alle ore 11, presso l’allestimento Montinaro Clima, ospiteremo il talk ‘Sguardi sull’abitare’, con la partecipazione di Arianna Corvaglia di BLC Edilizia, Gloria Colazzo, Andrea Viti e Vincenzo D’Alba, protagonisti del mondo del design, dell’arte e della progettazione. In programma anche momenti dedicati al gusto e alla convivialità con diversi show cooking, perché la casa oggi è sempre più spazio di esperienza, relazione e benessere. Per quanto riguarda le modalità di ingresso, invitiamo tutti a scaricare il ticket direttamente dal sito ufficiale [www.leccearredo.it](http://www.leccearredo.it). Con il ticket online l’ingresso sarà gratuito nelle giornate di venerdì e lunedì, mentre sabato e domenica il costo del biglietto sarà di soli 3 euro. Vi aspettiamo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio, certi che LecceArredo 2026 saprà offrire idee, ispirazioni e nuove prospettive sul futuro dell’abitare.”

Tra i Main Sponsor dell’evento Parama SRL, il cui rappresentante Giulio Ramundo, ha dichiarato: “Questa prima esperienza in fiera segna una tappa importante nel nostro percorso di espansione. Un percorso guidato dal costante ascolto dei nostri clienti, che ci ha portati a raggiungere lo straordinario traguardo di oltre 10.000 recensioni, a testimonianza della fiducia e dell'apprezzamento per la qualità dei nostri prodotti e servizi. Oggi, oltre all’arredo bagno, stiamo ampliando il nostro catalogo con nuove proposte per l'arredo interno e con categorie dedicate all’arredo giardino e all’outdoor, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più complete per la casa contemporanea. Lecce Arredo 2026 rappresenta per noi un’occasione strategica per rafforzare la presenza sul territorio e valorizzare un modello di business che integra efficienza digitale e relazione umana.” Parama Srl è un’azienda e-commerce con sede a Nardò (LE), specializzata nell’arredo bagno e orientata a rendere il design accessibile attraverso un equilibrio tra qualità, prezzo e innovazione.





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