Sergio Fontana nominato Cavaliere del Lavoro da Mattarella: premio all’eccellenza pugliese

ROMA - Importante riconoscimento per l’imprenditoria pugliese e italiana: Sergio Fontana, presidente e amministratore delegato di Farmalabor srl, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato ha firmato i decreti di nomina su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, conferendo l’onorificenza a 25 imprenditori italiani, tra cui l’imprenditore originario di Canosa di Puglia.

Farmacista e manager, Sergio Fontana rappresenta una delle figure di riferimento del settore farmaceutico nazionale. Nato nel 1967 in una storica famiglia di farmacisti, nel 2001 ha fondato Farmalabor srl, azienda oggi leader nella produzione e distribuzione di materie prime per uso farmaceutico, cosmetico e alimentare.

Sotto la sua guida, Farmalabor è diventata una realtà di rilievo internazionale, arrivando a rappresentare l’Italia nel consorzio europeo Galenos. Al percorso imprenditoriale si affiancano anche le attività della Sergio Fontana srl e della Farmalabor Serbia d.o.o.

Fontana si è distinto anche nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione. È autore di oltre trenta pubblicazioni internazionali, docente universitario e titolare di diversi brevetti industriali, sviluppati anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, tra cui tecnologie dedicate alla stampa 3D di forme farmaceutiche solide.

Nel 2023 l’Università di Bari gli aveva conferito la Laurea Honoris Causa in Economia “Innovazione, Governance e Sostenibilità”.

Negli anni ha ricoperto inoltre importanti incarichi istituzionali e associativi: è stato presidente di Confindustria Puglia, Confindustria Bari-BAT e Confindustria Albania, oltre a far parte del Consiglio Generale di Confindustria nazionale. Attualmente siede nella Giunta di Farmindustria ed è consigliere reggente della Banca d’Italia, sede di Bari.

Accanto all’attività imprenditoriale, forte anche il suo impegno culturale e sociale, testimoniato dalla presidenza della Fondazione Archeologica Canosina e dalla presidenza onoraria dell’Orchestra Filarmonica Pugliese.

“Questo riconoscimento non è un traguardo personale, ma il premio al lavoro di una squadra straordinaria e a una terra, la Puglia, capace di esprimere innovazione ai massimi livelli”, ha commentato Sergio Fontana dopo la nomina.