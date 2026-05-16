Lizzanello, maxi controlli al residence “Giardini di Atena”: identificazioni e sequestri

LECCE - Nuova operazione straordinaria di controllo nel territorio di Lizzanello, con un intervento delle forze dell’ordine che ha interessato il complesso residenziale “Giardini di Atena”, nella frazione di Merine.

L’attività rientra in una strategia di controlli “ad alto impatto” programmata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinata dalle autorità di pubblica sicurezza della provincia di Lecce.

L’intervento è stato eseguito in modo congiunto da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, oltre a un’unità cinofila antidroga.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 303 persone, controllati 122 veicoli ed eseguite due perquisizioni domiciliari all’interno del complesso residenziale.

Durante una delle ispezioni gli agenti hanno rinvenuto in un appartamento occupato da una donna di 50 anni un quantitativo di 368 banconote da 50 euro risultate false, per un valore complessivo di 18.400 euro, oltre a 12,5 grammi di hashish e 0,4 grammi di marijuana.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per reati legati alla falsificazione di monete e segnalata per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della stessa operazione è stata contestata anche un’ulteriore violazione amministrativa a un altro soggetto per uso personale di droga, con il sequestro di 6,7 grammi complessivi tra hashish e marijuana.

Le autorità hanno sottolineato che i controlli rientrano in un più ampio piano di contrasto alla criminalità diffusa e al rafforzamento della percezione di sicurezza nelle aree considerate più sensibili del territorio.