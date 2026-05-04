Ruote nella Storia fa tappa a Putignano il 24 maggio 2026

PUTIGNANO - Putignano si prepara ad accogliere una delle tappe di “Ruote nella Storia”, il raduno nazionale dedicato ai possessori e agli appassionati di auto d’epoca promosso da ACI Storico. L’appuntamento è fissato per ile vedrà la partecipazione di vetture storiche provenienti da diverse regioni italiane.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico del Paese, unendo la passione per il motorismo storico alla scoperta dei territori. Il progetto è il risultato della collaborazione tra ACI Storico e l’associazione I Borghi più Belli d’Italia, impegnata nella promozione dei centri storici e delle eccellenze locali.

Nel corso degli anni, “Ruote nella Storia” ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, includendo non solo i borghi più noti ma anche località meno conosciute, caratterizzate da un forte valore storico, artistico e paesaggistico. Protagoniste dell’evento saranno le vetture riconosciute da ACI Storico, simboli della tradizione automobilistica italiana e della sua evoluzione tecnica e stilistica.

La tappa di Putignano proporrà ai partecipanti un itinerario che intreccia cultura, paesaggio e tradizioni locali, arricchito da momenti enogastronomici dedicati ai prodotti tipici del territorio.

«Con Ruote nella Storia vogliamo non solo celebrare il fascino delle auto d’epoca, ma anche raccontare il territorio attraverso un’esperienza che unisce cultura, tradizione e passione» ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Bari-BAT. «Putignano rappresenta una tappa significativa di questo percorso, un luogo capace di accogliere e valorizzare iniziative che mettono al centro la comunità e le sue eccellenze».

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12:00. Per informazioni e partecipazione è possibile contattare l’Automobile Club Bari-BAT o consultare il sito ufficiale.