Lucio Presta ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie: un viaggio dietro le quinte dello spettacolo italiano

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti del management televisivo italiano. Sabato 9 maggio, alle 19:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno Lucio Presta, agente e produttore tra i più influenti del panorama dello spettacolo nazionale, protagonista di una carriera lunga oltre quarant’anni.

L’incontro, moderato da Federico Zecca e Angela Bianca Saponari, docenti del Dams dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “L’urgano. Sole, fulmini e saette” (Piemme Edizioni), in cui Presta ripercorre la propria esperienza professionale tra televisione, produzione e gestione dei grandi nomi dello spettacolo italiano.

Il volume si configura come un racconto autobiografico che apre le porte del dietro le quinte della televisione italiana, offrendo uno sguardo privilegiato su dinamiche, relazioni e trasformazioni del settore. Un percorso che parte dagli esordi come ballerino in programmi iconici come Fantastico, per poi evolversi nel management artistico con la fondazione dell’agenzia Arcobaleno Tre e nell’attività di produzione televisiva, che lo ha visto coinvolto in eventi e show di primo piano, tra cui diverse edizioni del Festival di Sanremo.

Nel libro, Presta costruisce un vero e proprio mosaico di esperienze e relazioni professionali, intrecciando aneddoti, retroscena e riflessioni maturate nel corso di una carriera intensa. Tra i nomi che hanno attraversato il suo percorso figurano alcuni dei principali protagonisti della scena culturale e televisiva italiana, come Roberto Benigni, Antonella Clerici, Amadeus e Gianni Morandi.

“L’urgano” restituisce così l’immagine di un mondo complesso e dinamico, fatto di successi, sfide, conflitti e intuizioni, raccontato da chi lo ha vissuto dall’interno. Un racconto che, come sottolinea lo stesso autore, nasce da un sogno d’infanzia trasformato in una lunga esperienza professionale, non sempre lineare ma profondamente legata alla passione per lo spettacolo.

L’appuntamento biscegliese si inserisce nel ciclo di incontri culturali promossi dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, confermando la vocazione del luogo come spazio di dialogo tra editoria, cultura e protagonisti della scena contemporanea.