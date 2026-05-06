Noci, la Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli” aderisce al Maggio dei Libri 2026

NOCI - La Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli” di Noci partecipa anche quest’anno al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, nata per valorizzare il ruolo sociale e culturale della lettura.

L’iniziativa, attiva dal 2011, mira a promuovere il libro come strumento di crescita personale e collettiva, coinvolgendo anche chi non ha l’abitudine alla lettura attraverso attività e contesti partecipativi.

Il tema 2026: “Ogni libro è una creatura viva”

La sedicesima edizione è dedicata al tema “Ogni libro è una creatura viva”, che richiama una visione simbolica e inclusiva della lettura.

I libri vengono interpretati come presenze vive che accompagnano le persone nel corso della vita, portando conoscenza, esperienza e consapevolezza. Il tema si ispira idealmente al “Cantico delle creature” di Francesco d’Assisi, proponendo una riflessione sul rapporto tra cultura, natura e comunità.

I tre filoni tematici

Il programma si articola in tre percorsi:

Cantare la bellezza: dedicato alla bellezza del mondo naturale e immaginario e alla forza del linguaggio

Creature in cammino: storie e narrazioni legate a emozioni, relazioni e percorsi interiori

Creature nel nostro tempo: riflessioni sulle sfide contemporanee tra società e ambiente

Attività e iniziative in biblioteca

La Biblioteca di Noci, con il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale del progetto “In Reading 2024” e della cooperativa SoleLuna, propone un calendario di attività per tutto il mese di maggio.

Tra le iniziative principali torna “Chi legge cresce e vince!”, che premia i lettori attraverso il prestito librario: ogni libro preso in prestito consente di ricevere in dono un altro volume tra quelli disponibili.

È inoltre prevista l’assegnazione di cartoline storiche di Noci risalenti agli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, insieme a pubblicazioni dedicate al territorio.

Il programma degli incontri

14 maggio: laboratorio “Shhh! Guarda che storia” (silent books) per bambini 4–6 anni

15 maggio: letture ad alta voce per la fascia 0–36 mesi nell’ambito del progetto ChilRead

19 maggio: “Esploratori di storie” per bambini 6–10 anni

21 maggio: “Risonanze interiori”, evento di ascolto e riflessione in collaborazione con il C.A.D. Mo.N.Di

26 maggio: incontro poetico “Correlazioni” con Giulia Basile

Nuove mini-biblioteche sul territorio

Nel corso del mese saranno inoltre inaugurate tre mini-biblioteche nell’ambito del progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura”, presso ASP-A.M. Sgobba, Noah Residenze e CRAP Il Germoglio.

La biblioteca come presidio culturale

L’iniziativa conferma la Biblioteca comunale di Noci come presidio culturale attivo sul territorio, impegnato non solo nella promozione della lettura, ma anche nella costruzione di comunità attraverso la cultura e la partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli”, via Cappuccini 4, Noci.