Dal Salento al Texas, Isabella Carrino porta la colazione leccese negli Stati Uniti

HOUSTON, TEXAS - Un pezzo di Puglia sbarca in Texas grazie all’iniziativa di Isabella Carrino, salentina trasferitasi da alcuni anni nei pressi di Houston, dove ha dato vita al progetto “Pittula Italian Goodies”, dedicato alla promozione delle tradizioni gastronomiche e culturali pugliesi negli Stati Uniti.

Attraverso farmers market ed eventi locali, Isabella propone prodotti tipici e racconta la cultura del Sud Italia a un pubblico americano che, spesso, conosce ancora poco la Puglia e le sue specialità. L’obiettivo è far scoprire non solo il cibo, ma anche le storie, le abitudini e l’identità del territorio pugliese.

Nei giorni scorsi ha organizzato un evento dedicato alla tradizionale colazione leccese all’interno del Montgomery Farmers Market, uno dei mercati più frequentati e conosciuti dell’area di Houston. I visitatori hanno potuto degustare il celebre caffè leccese e il pasticciotto, simboli della tradizione salentina.

Per molti partecipanti è stata la prima occasione per assaggiare queste specialità. Un’esperienza nuova che ha suscitato curiosità e grande interesse tra gli americani presenti, affascinati da sapori e tradizioni autentiche ancora poco diffuse in questa parte degli Stati Uniti.

Con “Pittula Italian Goodies”, Isabella Carrino punta a costruire un ponte culturale tra la Puglia e il Texas, valorizzando il patrimonio enogastronomico salentino e promuovendo esperienze legate al territorio, alla convivialità e alla cultura italiana.

Un’iniziativa che testimonia come, anche lontano dall’Italia, le tradizioni pugliesi possano diventare occasione di incontro, scoperta e condivisione internazionale.