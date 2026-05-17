Manduria, droga in camera da letto: denunciato un 22enne per spaccio

MANDURIA - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 22enne residente a Manduria, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Manduria nell’ambito di specifici servizi antidroga. I poliziotti avevano concentrato l’attenzione sul giovane, già noto perché in passato segnalato come assuntore di stupefacenti e sospettato di aver avviato un’attività di spaccio.

Dopo alcuni giorni di osservazione, gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione del 22enne. I controlli hanno portato al ritrovamento, nella camera da letto, di due piccoli panetti di hashish e altri pezzi della stessa sostanza custoditi in un barattolo sulla scrivania, per un peso complessivo di circa 120 grammi.

In un altro contenitore in vetro sono stati trovati anche alcuni grammi di marijuana, presumibilmente destinati al confezionamento in dosi per la successiva vendita.

Durante la perquisizione gli agenti hanno inoltre sequestrato un telefono cellulare ritenuto utilizzato per l’attività illecita, 120 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento della droga e un coltello a serramanico con evidenti tracce di hashish sulla lama.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente.

Resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.