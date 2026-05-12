Mario Rosini in concerto a Triggiano con ‘Una voce per cento canzoni’

TRIGGIANO - Sabato 16 maggio diretta da Angela Cataldo, proporrà il concerto di Mario Rosini, dal titolo “Una voce per cento canzoni”, live che celebra la tradizione della canzone d’autore, attraversando epoche e generi: dalle melodie più celebri della musica leggera alle sonorità jazz e soul che hanno segnato il percorso artistico dell’artista.Rosini, noto per la sua straordinaria sensibilità interpretativa e per la capacità di fondere tecnica ed emozione, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i grandi classici della canzone italiana e internazionale, rivisitati con eleganza, misura e intensità. Cantante e pianista pugliese, è una delle voci più raffinate della scena jazz e pop italiana. Formatosi al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, ha collaborato con artisti come Pino Daniele, Gino Vannelli e Sarah Jane Morris. Nel 2004 ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo con “Sei la vita mia” e dopo esattamente vent’anni è tornato alla ribalta nazionale come finalista di The Voice Senior. Accanto all’attività artistica, porta avanti quella didattica come docente di Canto Jazz al Conservatorio “E. Duni” di Matera.Lo spettacolo “Una voce per cento canzoni” sintetizza perfettamente la capacità di Mario Rosini di dare nuova vita a ogni brano, trasformandolo in un racconto personale e coinvolgente. Il concerto offrirà un’esperienza intima e raffinata, in cui voce e pianoforte si intrecciano per raccontare storie e sentimenti universali.“È un progetto dedicato alla forma canzone, la struttura classica che prevede strofa, ritornello e bridge – ha spiegato Rosini –. Abbraccio tutto ciò che deriva da questa architettura musicale, seguendo un linguaggio che affonda le radici anche nella tradizione più leggera, presente in forme diverse già in Puccini. Spazierò tra vari stili: dal cantautorato italiano alle contaminazioni con il jazz e con la musica brasiliana”.Durante l’esibizione saranno proposti riferimenti alla scuola genovese, come Bruno Lauzi con Ritornerai, insieme a incursioni nel repertorio messicano di Manzanero e a pagine del cantautorato italiano più attuale, come quello di Pino Daniele.“Un elemento caratterizzante sarà la libertà espressiva – ha aggiunto l’artista –. Molti brani potranno essere scelti e reinterpretati anche sul momento. L’approccio è aperto e non si limita a nessuna etichetta”.: 3711929045: 21.00