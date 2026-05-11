Meteo, nuova fase instabile sull’Italia: piogge, venti forti e neve in montagna

BERGAMO - L’instabilità atmosferica continua a interessare l’Italia e nei prossimi giorni sono attese nuove perturbazioni, con rovesci, temporali, un calo delle temperature e neve sulle zone montuose del Centro-Nord.

Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo, la tradizione dei cosiddetti “Santi di Ghiaccio” sarà sostanzialmente rispettata anche quest’anno, con una fase climatica più fredda e dinamica rispetto alla media del periodo.

“Santi di Ghiaccio”, tra tradizione e fenomeno reale

Il periodo tra l’11 e il 14 maggio è storicamente associato a un possibile ritorno di aria fredda in Europa e, in parte, anche sull’Italia. Non si tratterebbe solo di una credenza popolare: in alcune annate, spiegano gli esperti, si registrano effettivamente irruzioni di aria artica in grado di provocare temporali, cali termici e persino gelate tardive.

Nuove perturbazioni in arrivo

Nei prossimi giorni una circolazione depressionaria sull’Europa centro-settentrionale favorirà la discesa di correnti fredde verso il Mediterraneo.

L’Italia sarà interessata da più impulsi instabili:

un primo fronte tra martedì e mercoledì con rovesci e temporali soprattutto al Nord-Est e al Centro

un peggioramento mercoledì su parte del Centro-Sud

un nuovo fronte freddo giovedì con maltempo diffuso e neve in calo sulle Alpi e sull’Appennino



