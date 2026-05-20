Michele Zarrillo celebra “L’elefante e la farfalla”: tour teatrale nel 2026 e ritorno a Sanremo

MILANO - A trent’anni dall’uscita di L'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo annuncia il nuovo tour teatrale “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla”, una tournée che attraverserà l’Italia nel corso del 2026 celebrando uno dei brani simbolo della sua carriera.

Il debutto è fissato per il 28 marzo a Fondi, con una serie di date che toccheranno alcune delle principali città italiane. Il live sarà un viaggio attraverso i grandi successi del cantautore romano, tra classici della musica d’autore italiana e brani più recenti.

Pubblicata nel 1996 e presentata al Festival di Sanremo, “L’elefante e la farfalla” è considerata una delle canzoni più celebri del repertorio di Zarrillo. Il brano, scritto insieme a Vincenzo Incenzo, continua ancora oggi a essere tra i momenti più attesi dei suoi concerti.

Il 2026 segnerà anche il ritorno dell’artista al Festival di Sanremo: durante la serata delle cover salirà sul palco insieme a Sal Da Vinci per reinterpretare il brano Cinque Giorni.

Le prime date del tour 2026

28 marzo – Fondi – Teatro Comunale

11 aprile – Latina – Teatro Gabriele D’Annunzio

12 aprile – Isernia – Auditorium “10 Settembre 1943”

3 maggio – Agrigento – Teatro Luigi Pirandello

11 maggio – Milano – Teatro Lirico

12 maggio – Ancona – Teatro delle Muse

17 maggio – Pescara – Teatro Massimo

19 maggio – Roma – Teatro Brancaccio

22 maggio – Martina Franca – Teatro Nuovo

23 maggio – Lecce – Teatro Politeama Greco

24 maggio – Bitritto / Bari – PalaTour

26 maggio – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

20 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

16 novembre – Torino – Teatro Colosseo

24 novembre – Bologna – Teatro Duse

2 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo

I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 12 di giovedì 20 maggio.

Sul palco, Michele Zarrillo sarà accompagnato da una band composta da musicisti di alto livello. La produzione musicale è affidata ad Alessandro Canini, mentre produzione, organizzazione e booking sono curate da Big Joe.

Con oltre quattro milioni di dischi venduti e tredici partecipazioni al Festival di Sanremo, Michele Zarrillo resta una delle voci più riconoscibili della musica italiana, autore di evergreen come La notte dei pensieri e numerosi successi entrati stabilmente nella storia della canzone italiana.