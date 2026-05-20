Michele Zarrillo celebra “L’elefante e la farfalla”: tour teatrale nel 2026 e ritorno a Sanremo
MILANO - A trent’anni dall’uscita di L'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo annuncia il nuovo tour teatrale “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla”, una tournée che attraverserà l’Italia nel corso del 2026 celebrando uno dei brani simbolo della sua carriera.
Il debutto è fissato per il 28 marzo a Fondi, con una serie di date che toccheranno alcune delle principali città italiane. Il live sarà un viaggio attraverso i grandi successi del cantautore romano, tra classici della musica d’autore italiana e brani più recenti.
Pubblicata nel 1996 e presentata al Festival di Sanremo, “L’elefante e la farfalla” è considerata una delle canzoni più celebri del repertorio di Zarrillo. Il brano, scritto insieme a Vincenzo Incenzo, continua ancora oggi a essere tra i momenti più attesi dei suoi concerti.
Il 2026 segnerà anche il ritorno dell’artista al Festival di Sanremo: durante la serata delle cover salirà sul palco insieme a Sal Da Vinci per reinterpretare il brano Cinque Giorni.
Le prime date del tour 2026
- 28 marzo – Fondi – Teatro Comunale
- 11 aprile – Latina – Teatro Gabriele D’Annunzio
- 12 aprile – Isernia – Auditorium “10 Settembre 1943”
- 3 maggio – Agrigento – Teatro Luigi Pirandello
- 11 maggio – Milano – Teatro Lirico
- 12 maggio – Ancona – Teatro delle Muse
- 17 maggio – Pescara – Teatro Massimo
- 19 maggio – Roma – Teatro Brancaccio
- 22 maggio – Martina Franca – Teatro Nuovo
- 23 maggio – Lecce – Teatro Politeama Greco
- 24 maggio – Bitritto / Bari – PalaTour
- 26 maggio – Firenze – Teatro Cartiere Carrara
- 20 giugno – Palermo – Teatro di Verdura
- 16 novembre – Torino – Teatro Colosseo
- 24 novembre – Bologna – Teatro Duse
- 2 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo
I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 12 di giovedì 20 maggio.
Sul palco, Michele Zarrillo sarà accompagnato da una band composta da musicisti di alto livello. La produzione musicale è affidata ad Alessandro Canini, mentre produzione, organizzazione e booking sono curate da Big Joe.
Con oltre quattro milioni di dischi venduti e tredici partecipazioni al Festival di Sanremo, Michele Zarrillo resta una delle voci più riconoscibili della musica italiana, autore di evergreen come La notte dei pensieri e numerosi successi entrati stabilmente nella storia della canzone italiana.