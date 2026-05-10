Monopoli campo di gara per i Giochi della Gioventù: il 15 maggio le finali pugliesi di orienteering

MONOPOLI - Monopoli si prepara a trasformarsi in un grande impianto sportivo a cielo aperto. Venerdì 15 maggio la città ospiterà la “Monopolis Orienteering”, manifestazione valida come Finale Interprovinciale Puglia dei Giochi della Gioventù 2026.

L’iniziativa è promossa dagli assessori comunali Rosanna Perricci e Vincenzo Laneve, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Scienze motorie e sportive. L’organizzazione tecnica è affidata alla Federazione Italiana Sport Orientamento, macroregione sperimentale Puglia-Basilicata.

La competizione coinvolgerà centinaia di studenti provenienti dagli istituti scolastici pugliesi e dalla stessa Monopoli. I partecipanti si sfideranno tra i vicoli del centro storico in una prova individuale di corsa orientamento, mettendo alla prova velocità, capacità strategiche e orientamento urbano.

Il programma della giornata prevede alle ore 10 la partenza della gara nel centro storico e alle 12.30 la cerimonia di premiazione in Piazza Vittorio Emanuele.

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento punta a promuovere aggregazione, inclusione sociale e valorizzazione del territorio attraverso una disciplina che incentiva l’attività all’aria aperta e la partecipazione dei giovani.

La manifestazione è stata fortemente sostenuta dal presidente della macroregione FISO Puglia Giuseppe Sisto, con l’obiettivo di consolidare il percorso dei campionati studenteschi che negli ultimi anni hanno registrato una crescente partecipazione in tutta la regione.