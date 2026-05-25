Monopoli ospita 'Incroci': parole, musica e teatro per raccontare le frontiere dell’umanità



MONOPOLI (BA) - Sarà la Sala Prospero della Biblioteca Rendella di Monopoli ad accogliere, martedì 27 maggio alle ore 18, l’incontro dedicato a “Incroci”, adattamento teatrale ispirato al romanzo-documentario firmato da Mino Grassi e pubblicato da Ventotto Edizioni. - Sarà la Sala Prospero della Biblioteca Rendella di Monopoli ad accogliere, martedì 27 maggio alle ore 18, l’incontro dedicato a “Incroci”, adattamento teatrale ispirato al romanzo-documentario firmato da Mino Grassi e pubblicato da Ventotto Edizioni.





L’appuntamento, inserito nel calendario nazionale de “Il Maggio dei Libri 2026”, offrirà al pubblico una serata in cui letteratura, interpretazione scenica e musica si intrecciano per dare voce a storie di migrazione, conflitti, speranza e sopravvivenza.





Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Monopoli, Rosanna Perricci. A seguire, spazio alla rappresentazione con le letture interpretate da Paola Masciulli e Roberto Malerba, accompagnate dalle sonorità dal vivo di Davide Romeo e Marco Vino. Presente anche l’autore Mino Grassi, che dialogherà con il pubblico sul percorso creativo e civile dell’opera.





“Incroci. Amori invisibili, figli di un dio minore” affronta alcune delle grandi ferite contemporanee: guerre dimenticate, traversate disperate, sfruttamento, identità perdute e ricerca di una possibilità di rinascita. Il libro si sviluppa attorno a quattro figure accomunate da un destino fragile e irregolare: Jamilah, Samir, Gëzim e Iryna, vite segnate da fughe e separazioni che si incontrano casualmente nella Catania del 2017.





Da quell’episodio prende forma un racconto corale in cui il Mediterraneo diventa scenario simbolico di dolore, resistenza e relazioni umane. Nel mondo narrato da Grassi, gli “incroci” non rappresentano soltanto luoghi fisici, ma momenti di riconoscimento reciproco, spazi in cui chi vive ai margini riesce finalmente a riappropriarsi della propria voce.





L’opera si collega inoltre al progetto sociale “Mi ricordo ancora… – La Banca Multimediale della Memoria”, iniziativa no-profit dedicata alla conservazione delle testimonianze e delle memorie collettive, rafforzando così il carattere civile e testimoniale del lavoro dell’autore.





La manifestazione è promossa con il sostegno della Città di Monopoli – Assessorato alla Cultura, della Biblioteca Rendella, dell’Associazione Culturale Ventotto APS, del PACT – Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia e del programma nazionale “Il Maggio dei Libri”.





Originario di Alberobello e residente a Putignano, Mino Grassi è giornalista pubblicista, editore e direttore del concorso nazionale di scrittura creativa “Scrivoanchio.it”. Dopo il positivo riscontro ottenuto con il romanzo d’esordio “La Felicità degli Infelici”, anch’esso trasformato in spettacolo teatrale, torna ora a esplorare i temi dell’emarginazione e della memoria con un nuovo progetto narrativo dal forte impatto sociale.