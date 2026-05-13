NEAR debutta in Italia: piattaforma integrata per eolico e accumulo con focus su tecnologie avanzate e filiera europea

BARI - Una nuova alleanza industriale punta ad accelerare la transizione energetica italiana attraverso soluzioni integrate per l’eolico e l’accumulo elettrochimico. Si tratta di NEAR – New Energy Alliance for Renewables, piattaforma presentata durante Green Fair con l’obiettivo di introdurre sul mercato italiano tecnologie avanzate per la produzione e la gestione dell’energia rinnovabile.

L’iniziativa nasce in un momento strategico per il sistema energetico nazionale, chiamato ad aumentare rapidamente la capacità installata da fonti rinnovabili per rafforzare sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività industriale. In questo contesto, NEAR si propone come ponte tra tecnologie sviluppate su larga scala in Cina e capacità operative europee, attraverso un modello basato su selezione tecnologica, organizzazione della supply chain e integrazione industriale.

Il progetto si concentra su due direttrici principali: turbine eoliche di nuova generazione, sia offshore che onshore, progettate per operare in contesti complessi, e sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) utility-scale e commerciali-industriali, destinati al supporto delle reti e dei parchi rinnovabili.

Sul fronte eolico, NEAR ha siglato una partnership pluriennale con CRRC Zhuzhou Institute, gruppo industriale specializzato in meccanica avanzata ed elettrificazione. Le turbine proposte sono pensate per siti caratterizzati da elevata turbolenza, condizioni orografiche difficili, basse temperature e reti elettriche non sempre stabili.

Tra le caratteristiche tecniche figurano rotori di grande diametro, sistemi a velocità variabile, tecnologie anti-icing per le pale e configurazioni modulari per facilitare trasporto e installazione. Particolare attenzione viene riservata anche alla capacità di adattamento alle infrastrutture elettriche meno robuste, aspetto considerato cruciale in molte aree interessate dallo sviluppo delle rinnovabili.

Il secondo pilastro della strategia è rappresentato dai sistemi di accumulo energetico. Partner tecnologico individuato da NEAR è AC Newenergy, società del gruppo MANST. L’offerta comprende sistemi BESS con tecnologia litio-ferro-fosfato (LFP), raffreddamento ad aria o liquido e soluzioni compatibili con moderne piattaforme di controllo e gestione energetica.

L’accumulo viene considerato un’infrastruttura strategica per migliorare l’integrazione delle fonti rinnovabili, ridurre le congestioni di rete e garantire maggiore flessibilità al sistema elettrico. In ambito industriale, i sistemi BESS permettono inoltre una gestione più efficiente dei consumi e una maggiore resilienza energetica dei siti produttivi.

Dal punto di vista industriale, uno degli elementi distintivi del progetto riguarda la scelta di una supply chain interamente europea per trasporto, assemblaggio, installazione e supporto operativo. L’obiettivo dichiarato è coniugare i vantaggi competitivi delle tecnologie sviluppate nei grandi mercati asiatici con standard europei di qualità, conformità normativa e gestione della filiera.

“La nostra strategia nasce dall’esigenza di mettere a disposizione del mercato italiano tecnologie già validate su scala industriale, integrandole in una filiera europea capace di garantire qualità esecutiva e presidio operativo”, ha spiegato il CTO di NEAR, Fabrizio Sardella.

Anche sul piano commerciale l’azienda propone un modello flessibile: da una parte la formula “full plant”, comprensiva dell’intera catena di sviluppo e realizzazione dell’impianto; dall’altra una modalità “technology-only”, destinata agli operatori che preferiscono gestire autonomamente le attività EPC e di costruzione.

Con il debutto a Green Fair, NEAR avvia così il proprio percorso nel mercato italiano rivolgendosi a sviluppatori, investitori e operatori industriali interessati a nuove soluzioni integrate per la generazione rinnovabile e la flessibilità della rete energetica.