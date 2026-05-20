'Notte dei Tamburelli 2026': a Lecce la presentazione ufficiale della quarta edizione



LECCE - Venerdì 22 maggio alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze Stampa di Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della “Notte dei Tamburelli”, evento musicale e culturale organizzato dall’Associazione Culturale HELIOS con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Provincia di Lecce – Salento d’Amare e del Comune di Monteroni di Lecce. - Venerdì 22 maggio alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze Stampa di Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della “Notte dei Tamburelli”, evento musicale e culturale organizzato dall’Associazione Culturale HELIOS con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Provincia di Lecce – Salento d’Amare e del Comune di Monteroni di Lecce.





L’edizione 2026 della manifestazione sarà illustrata nel dettaglio nel corso dell’incontro con la stampa, durante il quale verranno svelati il programma completo, gli ospiti e tutte le novità della serata che animerà Monteroni di Lecce il prossimo 1° giugno.





La “Notte dei Tamburelli” prenderà il via alle ore 19:30 dalla sede dell’Associazione HELIOS per concludersi presso l’Area Mercatale di Monteroni di Lecce, dove andrà in scena la più grande ronda di tamburellisti del territorio. L’evento unirà musica popolare, spettacolo e tradizione, coinvolgendo artisti circensi, scuole di pizzica, stand gastronomici – con un’area dedicata al gluten free – e musica dal vivo sul palco principale a partire dalle ore 22:00.





Tra gli appuntamenti più attesi della serata, il concerto degli Alla Bua con ospite speciale Antonio Castrignanò, oltre alla partecipazione degli artisti de La Carovana dei Sogni.





Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili e l’europarlamentare Georgia Tramacere.





Per l’Associazione HELIOS saranno presenti il direttore artistico Fiore Maggiulli e la vicepresidente Maria Antonietta Ianne. Parteciperanno inoltre la maestra di pizzica Serena D'Amato e i presentatori dell’evento Mauro Stiky e Massimo Manca.





L’iniziativa si conferma uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla cultura popolare salentina, capace di valorizzare musica, tradizioni e partecipazione collettiva in una grande festa aperta al pubblico.