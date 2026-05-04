Operazione dei Carabinieri tra Barletta e Cerignola: 11 giovani destinatari di misure cautelari

BARLETTA (BT) – CERIGNOLA (FG) – È in corso dalle prime ore di oggi un’operazione dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e Foggia, impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 giovani.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa relativa a gravi fatti avvenuti tra l’1 e il 2 marzo dello scorso anno.

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di una violenta rissa aggravata, oltre che di tentata rapina, lesioni personali e danneggiamento. Gli episodi si sarebbero verificati nei pressi di un locale situato in piazza Marina, a Barletta, teatro di momenti di forte tensione e violenza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda avrebbe coinvolto più persone, degenerando rapidamente in uno scontro fisico con conseguenze rilevanti sia per i partecipanti sia per le strutture circostanti.

Ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi dell’indagine saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.