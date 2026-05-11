Lecce, allarme baby gang nel centro: due aggressioni a minorenni, indaga la polizia

LECCE - Cresce la preoccupazione nel centro di Lecce per una serie di episodi di violenza che, secondo le segnalazioni, coinvolgerebbero un gruppo di giovanissimi attivo tra piazza Sant’Oronzo e le vie della movida, ribattezzato “gang del teatro Apollo”.

Negli ultimi giorni si sono registrate due aggressioni ai danni di minorenni, entrambe denunciate in Questura dai genitori delle vittime.

Due episodi ravvicinati

Il primo caso si è verificato nei pressi del teatro Apollo, dove un ragazzo tra i 14 e i 15 anni è stato trovato dalla polizia in stato di shock e con il volto insanguinato.

Il secondo episodio è avvenuto circa 24 ore dopo in via Cesare Battisti: un 14enne sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo di coetanei, riportando gravi lesioni tra cui la frattura del naso, la perforazione di un timpano e un trauma facciale.

Indagini e primi sviluppi

Le indagini della Polizia di Stato, supportate dalle testimonianze e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno portato all’identificazione di due minorenni, già segnalati alla Procura per i minorenni di Lecce. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la rete di eventuali complici e la dinamica completa degli episodi.

Cresce la preoccupazione per la devianza giovanile

Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di allarme sociale legato alla devianza minorile. I dati del progetto “Scuole Sicure 2025-2026”, presentati dal Comune e dalla Polizia locale, segnalano un aumento di episodi legati a droga, possesso di coltelli e atti di violenza tra giovanissimi.

Nel corso di un mese di controlli sarebbero stati sequestrati stupefacenti e armi bianche, con undici studenti fermati o denunciati.

Le istituzioni locali stanno monitorando la situazione, mentre proseguono le attività investigative per individuare tutti i responsabili e prevenire ulteriori episodi.