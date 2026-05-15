Palo del Colle, aggredisce il vicino con un’accetta: 31enne in carcere per tentato omicidio

PALO DEL COLLE - Ha atteso il vicino di casa sotto la sua abitazione armato di accetta e lo ha colpito più volte al capo e al corpo. Per questo un 31enne di Modugno è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dall’aver agito contro una persona con ridotte capacità difensive.

Il gip del tribunale di Bari, Giuseppe Montemurro, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’aggressione è avvenuta lo scorso 8 maggio a Palo del Colle. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Modugno, l’uomo avrebbe aspettato la vittima sotto casa travisato con cappuccio, occhiali da sole, guanti e abiti scuri, colpendola ripetutamente con l’accetta alla testa, alle braccia e al corpo.

Determinante per salvare l’uomo sarebbe stato l’intervento dei familiari e di alcuni vicini che, gridando, hanno costretto l’aggressore a fuggire.

Le indagini si sono basate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sulle dichiarazioni della vittima e sugli indumenti sequestrati nell’abitazione dell’indagato, ritenuti compatibili con quelli immortalati nei filmati.

L’uomo ferito ha riportato profonde lesioni al capo, ferite multiple alla spalla e un trauma cranico con prognosi di 30 giorni. Ai militari avrebbe riferito di essere stato aggredito senza apparente motivo mentre rientrava a casa.

Secondo il giudice, l’azione sarebbe stata organizzata nei dettagli, dall’orario scelto fino al travisamento e all’utilizzo dell’arma. Alla base dell’aggressione ci sarebbero precedenti dissidi di vicinato legati a presunti rumori provenienti dall’abitazione della vittima.