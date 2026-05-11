Palo del Colle, anziana truffata con la tecnica del “finto direttore di poste”: recuperati i gioielli

PALO DEL COLLE - È stata sventata dai carabinieri l’ennesima truffa ai danni di un’anziana sola in casa. La vicenda, avvenuta il 27 aprile scorso a Palo del Colle, si è conclusa con il recupero della refurtiva e l’arresto ai domiciliari di due giovani di 20 anni, ritenuti responsabili dell’inganno.

Secondo quanto ricostruito, l’anziana avrebbe ricevuto contemporaneamente due telefonate, una sul cellulare e una sul telefono fisso. Dall’altro capo della linea, un uomo si sarebbe spacciato per un “direttore delle poste”, sostenendo che la nipote della donna avesse un debito di circa 5 mila euro per bollette non pagate e che fosse necessario saldarlo immediatamente per evitare sanzioni.

La consegna dei gioielli

Poco dopo, uno dei due giovani si sarebbe presentato presso l’abitazione della vittima, riuscendo a farsi consegnare gioielli in oro per un valore stimato di circa 15 mila euro.

Solo in seguito l’attività dei carabinieri ha permesso di ricostruire il raggiro. Dopo un lungo pedinamento, i militari sono riusciti a bloccare i due sospetti a bordo di un’auto all’altezza dell’ingresso di Bari nord dell’autostrada, trovandoli in possesso dei preziosi sottratti all’anziana.

Indagini e recupero della refurtiva

La refurtiva è stata recuperata e verrà restituita alla vittima. I due presunti autori della truffa sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali altri episodi analoghi a loro attribuibili.