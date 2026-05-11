Sagra di San Nicola a Bari: sequestrato banchetto abusivo di sgagliozze sul lungomare

BARI - Controlli serrati durante la Sagra di San Nicola a Bari, dove la Polizia locale ha sequestrato un banchetto abusivo per la vendita di sgagliozze sul lungomare Imperatore Augusto, all’angolo con Arco San Nicola.

Un uomo è stato sorpreso mentre preparava e vendeva senza autorizzazione il tipico street food barese. L’intervento è stato condotto dalla Polizia locale con il supporto della Polizia di Stato.

Sequestro di attrezzature e materiali

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati diversi materiali utilizzati per l’attività abusiva: olio, sale, impasto lievitato, tavolini, una padella per la frittura e un bruciatore collegato a una bombola del gas da 30 chili. Quest’ultima è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Secondo quanto riferito dal Comune, erano 34 le concessioni regolarmente autorizzate per la vendita di street food durante la festa patronale. Le autorità hanno inoltre sequestrato circa 400 bevande tra birre, acqua e bibite gassate.

Controlli e misure per le prossime edizioni

L’assessora alla Polizia locale Carla Palone ha sottolineato l’efficacia dei controlli anche contro le attività abusive durante la manifestazione.

Novità sono previste per le prossime edizioni della sagra: l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha annunciato un orientamento più marcato verso la valorizzazione dei prodotti locali e il divieto di vendita di giocattoli che riproducono armi.