Palo del Colle, un minuto di silenzio al Marconi-Hack per Gianvito Pascullo

PALO DEL COLLE - A un mese dalla morte di Gianvito Pascullo, l’istituto IISS Marconi-Hack si prepara a commemorarlo con un minuto di silenzio in programma giovedì 14 maggio 2026, all’inizio della seconda ora di lezione.

L’iniziativa è stata promossa dagli studenti della classe del giovane e accolta dalla dirigente scolastica Rosanna Brucoli, con l’obiettivo di ricordare il ragazzo e condividere un momento di raccoglimento all’interno della comunità scolastica.

Alla commemorazione sarà presente anche la famiglia del 17enne, originario di Palo del Colle, che continua a chiedere chiarezza sulle circostanze del decesso avvenuto dopo un intervento alla gamba presso l’Ospedale San Paolo di Bari.

La vicenda è oggetto di un’inchiesta aperta a seguito di una denuncia presentata dai familiari, assistiti dall’avvocato Federico Straziota.

I parenti del giovane sottolineano come il gesto della scuola rappresenti un momento di memoria e, al tempo stesso, una richiesta di verità e approfondimento sulle cause della morte.