Hantavirus, la Regione Puglia diffonde la circolare: protocollo di sorveglianza e allerta alle strutture sanitarie

BARI - Il dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha inviato una nota informativa sull’Hantavirus a tutte le Asl, aziende ospedaliere, strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, medici di medicina generale e pediatri, allegando la circolare del Ministero della Salute.

Il documento, firmato dal direttore del dipartimento Vito Montanaro, aggiorna il quadro epidemiologico e fornisce indicazioni operative dopo un focolaio registrato sulla nave da crociera “MV Hondius”.

Secondo quanto riportato nella circolare, i casi accertati finora non riguardano la Puglia. Il documento riepiloga le modalità di trasmissione del virus, i livelli di rischio, i sintomi e le procedure per l’individuazione precoce di casi sospetti e relativi contatti.

In caso di sospetta infezione, le Asl dovranno attivare immediatamente i test diagnostici, coordinandosi con il laboratorio regionale di epidemiologia molecolare e sanità pubblica del Policlinico di Bari, in collegamento con l’Istituto Spallanzani.

La Regione ha inoltre stabilito che ogni caso sospetto, probabile o confermato debba essere segnalato tempestivamente ai dipartimenti di prevenzione delle Asl e alla sezione regionale competente, accompagnato da una relazione epidemiologica da trasmettere successivamente al Ministero della Salute, così da garantire un monitoraggio costante e uniforme sul territorio nazionale.