Pasticciotto Day 2026: il Salento celebra il suo dolce simbolo tra degustazioni, arte e solidarietà

LECCE – Il 4 giugno 2026 torna il, giunto alla sua settima edizione, la giornata dedicata al celebre dolce salentino che unisce il territorio in un’unica grande iniziativa diffusa, in Italia e all’estero.

Dalle ore 18.00, in contemporanea nelle attività aderenti, bar e pasticcerie offriranno il tradizionale pasticciotto al prezzo speciale di 1 euro, coinvolgendo una rete sempre più ampia che supera i confini nazionali e arriva fino a Francia, Belgio, Spagna e Brasile.

Expo a Lecce e laboratorio a cielo aperto

Il cuore dell’evento sarà Piazza Mazzini a Lecce, che dalle 18.00 alle 23.00 ospiterà l’Expo Pasticciotto Day: un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto con maestri pasticceri impegnati nella preparazione dal vivo di migliaia di pasticciotti, destinati alla degustazione del pubblico.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Cuore Amico, confermando anche la dimensione solidale dell’iniziativa.

La novità: “Pasticciotto Love Art”

Tra le principali innovazioni dell’edizione 2026 debutta “Pasticciotto Love Art”, concorso di pittura ad acquerello dal vivo. Il dolce salentino diventa soggetto artistico e fonte di ispirazione per venti finalisti selezionati tra centinaia di candidature.

Dopo una prima esposizione dei bozzetti il 3 giugno in Galleria Mazzini, il 4 giugno gli artisti si sfideranno in Piazza Mazzini realizzando le opere dal vivo in un tempo massimo di 120 minuti, utilizzando esclusivamente la tecnica dell’acquerello.

Un evento diffuso nato nel 2020

Il Pasticciotto Day nasce nel 2020 come iniziativa promossa per sostenere la ripresa del comparto dolciario e turistico del Salento dopo la fase più critica della pandemia. Oggi si è trasformato in una manifestazione consolidata, sostenuta da istituzioni, associazioni di categoria e realtà del territorio.

Tradizione, identità e promozione del territorio

Oltre alle degustazioni e alle attività fieristiche, l’edizione 2026 prevede anche contest fotografici e momenti di promozione per le attività aderenti, con premi dedicati alla community del pasticciotto.

Il dolce simbolo del Salento si conferma così non solo prodotto gastronomico, ma anche strumento di identità culturale e promozione territoriale, capace di unire comunità locali e pubblico internazionale in una celebrazione diffusa.



