Call for Art: selezionate le cinque opere per omaggiare Valentino

CASTELLANETA - Sabato 9 maggio sono state rese pubbliche le opere selezionate per il contest “Call for Art Rodolfo Valentino – Un Mito, un’anima”, indetto dal Comune di Castellaneta per celebrare il celebre attore dalle origini castellanetane, in occasione del centenario della sua scomparsa.Tra le 13 partecipazioni sono stati selezionati cinque lavori: “Il viaggio del mito: dall’anima alla pellicola”, di Maurizio Perron (Sauze d’Oulx – Torino); “Frame – Ritratto per Rodolfo Valentino”, di Rossana Salvino (Ginosa); “Rudy”, di Andrea Scarpellini (Cuneo); “Mythos Infinitus”, di Pietro De Scisciolo (Bari); “Il riflesso della seduzione”, di Martino Tamburrano (Acquaviva delle Fonti). A giudicare le opere sono stati i componenti della Commissione Giudicatrice: lo scultore Giovanni Carpignano, il giornalista Valter Cirillo, il pittore e scultore Gino Donvito, lo stilista Michele Gaudiomonte e l’architetto Amelia Russo, Presidente della Commissione, con il supporto tecnico dell’impiegata comunale Patrizia Inglese.Le opere sono state selezionate in base alla qualità artistica ed estetica, all’originalità e all’innovazione, alla tecnica di realizzazione e alla durabilità dei materiali, alla coerenza con le finalità del bando e con il contesto urbano individuato, nonché all’eventuale sostenibilità ambientale. È stata inoltre considerata la trasversalità del personaggio di Rodolfo Valentino, legata al suo essere e al suo percorso artistico e professionale.“Le opere sono state selezionate tenendo a mente la variopinta figura di Rodolfo Valentino, che su molti aspetti è stato un antesignano – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Castellaneta, Elsa Niccoli, promotrice del contest –. Abbiamo ricevuto opere da tutta Italia e anche dall’estero. Nella selezione è stato tenuto conto anche dell’elemento della territorialità, in modo da dare spazio e visibilità anche a giovani talenti del nostro territorio”.Ogni opera selezionata riceverà un contributo di 2.000 euro per la realizzazione. Il contest proseguirà con l’installazione delle creazioni, che saranno disposte in un’area di Castellaneta (Ta), dando vita a una piccola mostra a cielo aperto e valorizzando uno spazio urbano della città. La giuria si riunirà in estate per decretare il vincitore.