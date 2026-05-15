Pia Tuccitto torna con ''My Sister is down'': ''Con questo brano voglio celebrare il valore di ogni vita''

Da Venerdì 15 maggio 2026 sarà disponibile nelle piattaforme digitali e in radio ‘’My sister is down” il nuovo singolo della cantautrice Pia Tuccitto, prodotto insieme a Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid.

La canzone è dedicata a Giorgi, sorella di Pia con Sindrome di Down e protagonista del brano: “Bambolina, a cosa stai pensando, tu così diversa…”.

Il brano nasce dall’amore profondo tra due sorelle e dallo sguardo unico con cui Giorgi osserva il mondo. Attraverso parole semplici e intense, la canzone invita ad andare oltre le etichette e a riconoscere la bellezza autentica di ogni persona: “…e il mondo grida…ahi ahi ahia ia sarà cattiva o buona….my sister is down…is down…!”. È un racconto di affetto, tenerezza e libertà che ci ricorda quanto sia preziosa la ricchezza delle esperienze umane. Un messaggio che parla a tutti — bambini, giovani e adulti — e che invita ad ascoltare con il cuore, a guardare con più empatia e a celebrare il valore di ogni vita.

La canzone scritta da Pia fu eseguita live con la sua Band durante la trasmissione "Help" condotta da Red Ronnie su Videomusic, alla fine degli anni 90, ma non fu mai distribuita.

Gli arrangiamenti originali furono realizzati dal musicista produttore Giampaolo Blancato. Frank Nemola nel 2024 ne ha ripreso la produzione artistica dove hanno suonato: Daniele Ciuffreda alla batteria, Daniele Nieri al basso, Dario Comuzzi alle chitarre e Vic Johnson all’armonica.

Il brano è accompagnato da un video ufficiale dove si ripercorre la vita di Giorgi fin dall’infanzia, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Attraverso le immagini risalta la sua simpatia e il suo grande amore per la vita. Dopo la sua scomparsa nel 2019, i suoi organi sono stati donati grazie al coraggioso gesto di mamma Rita. Montato da Pia la regia è di Fabio Fiandrini e Pia Tuccitto.

Pia Tuccitto, cantautrice rock, nel ‘93 ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, con il quale ha trascorso 15 anni durante i quali hanno condiviso i palchi dei più importanti eventi live (3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e 8 anni da supporter ai tour di Vasco). Tra la sua vasta produzione, alcune canzoni sono state interpretate da grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco. Ha tre album all’attivo: “Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io” e svariati singoli. Negli ultimi anni, oltre alla musica, si è dedicata a diversi progetti nell’ambito dell’arte, della fotografia e del teatro, proponendo con successo lo spettacolo ioelei in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta. I brani Cento e 1000 lacrime, Ora puoi volare, W la Libertà Feat Augusta Melisi, Un aiuto speciale Feat. Rosy Velasco, Le corna in testa, E’ inutile parlare, Come sto? Non lo so, Ciao amore e il singolo My sister is down, apriranno la strada all’uscita del doppio album di Pia Tuccitto. Nel dicembre del 2025 è stato aperto il canale Bandcamp di Pia dove si può scaricare ed acquistare la sua musica insieme al merch.



