Trani celebra la Dolce Vita: Dolce&Gabbana trasforma Nugnes in un’esperienza immersiva

TRANI - Il fascino inconfondibile e il DNA mediterraneo di Dolce&Gabbana hanno incontrato l’eleganza di Nugnes. Lo scorso 14 maggio, Trani è stata il palcoscenico di una vera e propria metamorfosi creativa firmata Dolce&Gabbana, un takeover totale che, dalle iconiche vetrine affacciate su Corso Vittorio Emanuele 189, si è esteso fino al cuore della location pugliese.

«L’accoglienza e l’ospitalità per noi sono un atto creativo, un modo per trasformare il retail in un’esperienza viva. Con questo takeover, Nugnes diventa una casa aperta dove la moda incontra il sapore, la cultura e le persone», afferma Beppe Nugnes, CEO di Nugnes. «Assieme a Dolce&Gabbana abbiamo voluto accogliere i nostri ospiti in un’atmosfera di calore e bellezza autentica, in totale sintonia con l’anima di Trani».

L’inconfondibile stampa “Blu Mediterraneo” ha dominato l’estetica dello spazio, dando vita a una cornice immersiva. Gli ospiti hanno attraversato un percorso esperienziale in cui il ready-to-wear ha dialogato con accessori e complementi d’arredo della linea Dolce&Gabbana Casa, declinati nelle fantasie Blu Mediterraneo, Carretto Siciliano e Maiolica Verde.

L’esperienza ha incluso anche una makeup station dedicata e una selezione di fragranze Dolce&Gabbana Beauty, tra cui Light Blue e Devotion, oltre all’esposizione degli occhiali della nuova collezione e della collaborazione Dolce&Gabbana x Ray-Ban. Il percorso è stato arricchito dalla cerimonia del caffè firmata Bialetti, dai vini Donnafugata e dai dolci della pasticceria Fiasconaro, in un omaggio all’ospitalità italiana.

Questo connubio ha consolidato il legame tra la visione estetica di Dolce&Gabbana e la vocazione al lusso di Nugnes. L’allestimento “Blu Mediterraneo” resterà visibile per tutto il weekend, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione per vivere l’esperienza immersiva tra moda, design e cultura mediterranea.