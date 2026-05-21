Poesia e impegno civile: Giulia Basile dialoga con i lettori



NOCI (BA) - Martedì 26 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca comunale di Noci, nell’ambito della rassegna Il Maggio dei Libri, si terrà “Correlazioni” poetiche: in dialogo con Giulia Basile”, una conversazione aperta con l’autrice introdotta dal dottor Michele Loreto. - Martedì 26 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca comunale di Noci, nell’ambito della rassegna Il Maggio dei Libri, si terrà “Correlazioni” poetiche: in dialogo con Giulia Basile”, una conversazione aperta con l’autrice introdotta dal dottor Michele Loreto.





Al centro dell’incontro ci saranno le poesie tratte dall’ultima raccolta di Giulia Basile, Correlazioni, un’opera che esplora il legame invisibile ma profondo tra esperienze umane, fragilità sociali e bisogno universale di solidarietà e pace.





Con versi intensi e immagini quotidiane, Correlazioni attraversa la vita nelle sue molteplici sfaccettature: il dolore e la speranza, la povertà e la dignità, l’innocenza e la violenza, l’amore e le contraddizioni del nostro tempo. La poesia “Correlazione”, da cui il libro prende il titolo, si configura come una vera dichiarazione poetica ed etica: uno sguardo lucido sul mondo che, pur nella consapevolezza delle sue ferite, non rinuncia alla possibilità di costruire relazioni autentiche tra gli esseri umani.





Nei suoi versi, Giulia Basile osserva la realtà con sensibilità partecipe: dagli “agnelli” che smarriscono il cammino ai “bimbi affamati” capaci ancora di sorridere, fino alle donne segnate dalla fatica e agli uomini potenti che “distruggono il pianeta senza avere un briciolo di cuore”. Una poesia che denuncia le disuguaglianze e le ferite della società contemporanea, ma che approda al tempo stesso a un messaggio universale di responsabilità collettiva: “bisogna amarsi e non farsi la guerra”.





L’opera diventa così un invito alla consapevolezza e all’empatia, nella convinzione che solo recuperando il senso della comunità e dell’ascolto reciproco possa nascere quella “correlazione” capace di unire davvero i cuori.





L’incontro-dialogo, inserito nel programma de Il Maggio dei Libri — iniziativa dedicata alla promozione della lettura e della cultura come strumenti di crescita personale e civile — è organizzato in collaborazione con la cooperativa SoleLuna e i volontari del Servizio Civile Universale impegnati nel progetto “In Reading 2024”. L’ingresso è libero.