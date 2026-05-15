Policlinico di Bari, denuncia per falso contro Maria Carmen Lorusso sul bando Ubuntu

BARI - Il Policlinico di Bari ha presentato una denuncia per falso nei confronti di Maria Carmen Lorusso in relazione alla partecipazione al bando del progetto europeo “Ubuntu”. Al centro della vicenda ci sarebbero presunte dichiarazioni non veritiere rese nella domanda di partecipazione e successivamente al momento della firma del contratto relativo a una borsa di studio da 25mila euro annui.

L’azienda ospedaliera, guidata dal direttore generale Antonio Sanguedolce, ha avviato un nuovo procedimento amministrativo finalizzato alla revoca dell’incarico assegnato a Lorusso, dopo aver annullato il precedente provvedimento per evitare eventuali ricorsi sul piano amministrativo. Alla candidata sono stati concessi dieci giorni di tempo per presentare memorie difensive e documentazione integrativa.

Secondo quanto contestato dal Policlinico, le presunte irregolarità riguarderebbero due aspetti. Il primo sarebbe la mancata compilazione dell’allegato previsto dal bando relativo a carichi pendenti e procedimenti penali, sostituito con un’autodichiarazione ritenuta non conforme. Il secondo punto riguarda una dichiarazione sottoscritta il 23 marzo 2026, al momento della firma del contratto, nella quale Lorusso avrebbe attestato di non avere procedimenti civili e penali in corso.

La vicenda è emersa dopo le verifiche richieste dalla Regione Puglia, che aveva invitato il Policlinico ad annullare in autotutela il conferimento dell’incarico. Maria Carmen Lorusso, risultata prima in graduatoria tra sette candidati, aveva già annunciato ricorso al Tar tramite il proprio legale.