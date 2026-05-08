'Abc School Film Festival – IV edizione', i documentari vincitori



Si è conclusa ieri con grande partecipazione la IV edizione dell’Abc School Film Festival, ideato e organizzato da Abc - Centro di Cultura Cinematografica, società Benefit (presieduto da Claudio Valente), nella storica sala d’essai del Cinema Abc, a Bari. Il festival ha il sostegno di MiC e MIM attraverso il Piano Nazionale Cinema per la Scuola, e di Regione Puglia, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Puglia e dell’Università degli Studi di Bari, corso di laurea in DAMS. Partner sono l’associazione Canudo ETS per le scuole secondarie, l’associazione Momiji per le scuole primarie. Responsabile scientifico e direttrice artistica del progetto è Francesca Rossini. Si è conclusa ieri con grande partecipazione la IV edizione dell’Abc School Film Festival, ideato e organizzato da Abc - Centro di Cultura Cinematografica, società Benefit (presieduto da Claudio Valente), nella storica sala d’essai del Cinema Abc, a Bari. Il festival ha il sostegno di MiC e MIM attraverso il Piano Nazionale Cinema per la Scuola, e di Regione Puglia, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Puglia e dell’Università degli Studi di Bari, corso di laurea in DAMS. Partner sono l’associazione Canudo ETS per le scuole secondarie, l’associazione Momiji per le scuole primarie. Responsabile scientifico e direttrice artistica del progetto è Francesca Rossini.





Gli studenti giurati coinvolti nel progetto per l’anno scolastico 2025/2026, hanno scelto i vincitori tra i 3 documentari in concorso, al termine di quattro giorni del festival dedicato ai cortometraggi, Real Cinema, per la direzione artistica del regista Alessandro Piva.





Il PREMIO AL MIGLIOR DOCUMENTARIO è andato a Cattivi Maestri di Roberto Orazi, che racconta la vicenda di Vincenzo Fuoco e il suo coraggio nel rompere il silenzio sugli abusi subiti durante l’infanzia da un dirigente sportivo, per denunciare le violenze nel mondo del calcio giovanile. Attraverso il percorso di rinascita del protagonista, l'opera unisce testimonianze dirette e ricostruzioni per indagare un trauma personale trasformato in atto collettivo. Gli studenti hanno così motivato il premio: “Emerge chiaramente non solo l'importanza e il coraggio di parlare, ma soprattutto il messaggio di speranza che "c'è sempre una soluzione”.





Il PREMIO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO è stato assegnato a: AB IMO PECTORE, l'arte di imparare ad amarsi di Gabriele Grossi, un viaggio introspettivo sulla capacità di trasformare un'esperienza dolorosa in un messaggio d'amore verso sé stessi: Gabriele ha appena lasciato la sua ragazza e sprofonda nel dubbio di non poter andare avanti da solo, ma si riscopre vero "compagno di vita" di sé stesso. Commento degli studenti giurati: “Emerge l'urgenza e la coralità di imparare a canalizzare amore verso sé stessi prima di mitizzare figure esterne che degenerano nella tossicità di un rapporto”.





MENZIONE SPECIALE CORTOMETRAGGI: Teoria del colore di Luca Gismondo.

Silvia e Ruben sono due ragazzi che si incontrano in una scuola semi deserta in orario di chiusura e attraverso un esercizio di pittura scoprono l'importanza delle diversità caratteriali che, accostate nel modo giusto, finiscono per valorizzarsi a vicenda. Gli studenti hanno mostrato particolare interesse per il film e manifestato il desiderio di un sequel riconoscendo le potenzialità narrative della storia filmica.





Ieri nel Cinema Abc sono state anche premiate le MIGLIORI RECENSIONI, che quest’anno sono state quelle dell’I.C. "De Amicis - Dante Alighieri" Modugno - Bari (Scuola Secondaria di 1 Grado)