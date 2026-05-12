Presentata la quarta edizione di “Citte citte a fa la iose”

BARI - Martedì 12 maggio, nel foyer dell’AncheCinema di Bari, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Citte citte a fa la iòse”, l’evento musicale e solidale ideato da Tony Quadrello e in programma il prossimo 17 maggio nella stessa location.All’incontro hanno partecipato Tony Quadrello, cantautore barese, presidente dell’Associazione Culturale Icarus e ideatore del progetto; Alice Scolamacchia, giornalista e moderatrice della conferenza; il dott. Renato Laforgia, medico chirurgo e presidente CUAMM Bari; Nicole Laforgia, volontaria dell’ONG Medici con l’Africa; e Antonio Palumbo, regista del docufilm Amara Terra Mia. Nel corso della conferenza sono stati illustrati il programma della serata, le attività previste, le collaborazioni istituzionali e il valore culturale e sociale dell’iniziativa per la città di Bari. La serata del 17 maggio (inizio alle 18.30) sarà condotta da Mauro Pulpito, conduttore televisivo e giornalista, e da Stefania Losito, giornalista e voce di RadioNorba, e vedrà la partecipazione di numerosi artisti. Sul palco si alterneranno Quadraccio e BariBanda, che presenteranno il nuovo brano “Amara Terra mia”, insieme ai Fabularasa, Fabrizio Piepoli, Gaia Gentile e al comico lucano Dino Paradiso, oltre ad altri ospiti che hanno scelto di sostenere gratuitamente l’iniziativa.Centrale sarà l’aspetto benefico dell’evento. Il ricavato della serata sarà infatti destinato al CUAMM – Medici per l’Africa, con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di una sonda ecografica ginecologica da utilizzare nelle attività sanitarie rivolte ai territori più fragili.“Il progetto di questa manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, nasce dal desiderio di trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà – ha dichiarato Tony Quadrello, cantante e ideatore del progetto. – Tutti gli artisti che saliranno sul palco si sono concessi, mettendo a disposizione il proprio talento per un obiettivo che riguarda la dignità delle persone. Il CUAMM – Medici per l’Africa ci ha segnalato l’urgenza di una sonda ecografica ginecologica e abbiamo sentito il dovere di rispondere. Durante le riprese del nostro videoclip a Borgo Mezzanone abbiamo toccato con mano una realtà che non può lasciarci indifferenti: migliaia di persone vivono in condizioni che non sono accettabili. L’arte deve saper accendere una luce, deve raccontare ciò che spesso resta invisibile. Questa edizione di ‘Citte citte a fa la iòse’ vuole essere proprio questo: un momento di comunità, di consapevolezza e di bellezza condivisa. Quando tante anime sensibili si incontrano, i risultati diventano straordinari. E noi vogliamo che questa energia arrivi lontano, fino a chi ne ha più bisogno”.Accanto alla parte musicale, l’iniziativa ospiterà anche una mostra fotografica curata dall’Associazione Terra Nova, dal titolo Amara Terra mia, che sarà inaugurata domenica 17 alle ore 17.30 e resterà visitabile all’AncheCinema per quindici giorni. Un racconto visivo che offre uno sguardo autentico su realtà spesso dimenticate, in continuità con il messaggio sociale dell’evento. L’ingresso allo spettacolo prevede un contributo partecipativo solidale.Anchecinema – Corso Italia 112 - BariInfo: 3475520172