Prestigioso invito in Puglia per il Professore fiorentino Andrea Tedesco



Il Professore ritorna in Puglia dove si terrà, il 23 Maggio, un Corso teorico-pratico a San Pancrazio Salentino, al Centro Dentale Sisto.





Sarà una presenza straordinaria, quello del Professore in Puglia, che ritorna nella splendente regione dove, dopo appena un anno, si è svolto l’evento internazionale più importante in Italia sull’Implantologia Zigomatica e Pterigoidea: il IV° Zygoma Day, congresso internazionale giunto alla quarta edizione, dove il Prof. Tedesco ha presentato ha presentato ufficialmente per la prima volta la Zygomatic Implants World Academy, la prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica.





Il prossimo 23 Maggio a San Pancrazio Salentino, al Centro Dentale Sisto, dove è Direttore sanitario il Dottor Carmelo Sisto, verrà presentato il Corso sul “ Trattamento Full Arch del Mascellare Superiore” alla presenza di tantissimi colleghi provenienti da tutto il mondo. Il Professor Tedesco, relatore del Corso, presenterà l’approccio Piezoelettrico eseguendo anche un intervento chirurgico in diretta live. I partecipanti potranno inoltre esercitarsi su modelli anatomici sulla tecnica piezoelettrica sempre sotto la supervisione del Prof. Tedesco





Durante la permanenza in Puglia nella settimana del corso alcuni colleghi hanno chiesto al Professore di eseguire degli interventi di implantologia zigomatica su pazienti gravemente atrofici difficili da gestire con tecniche implantari convenzionali.





Il Professor Andrea Tedesco, Implantologo fiorentino, ha messo a punto un nuovo protocollo chirurgico da lui definito “Tecnica Zigomatica Minimamente Invasiva TZMI” che ha riscontrato un enorme successo. Infatti nel 2016, ha avuto il massimo riconoscimento alla Royal Society of Medicine a Londra.

Successivamente, nel Luglio 2018, un anno dopo presso l’House of Common a Westmister, Andrea Tedesco è stato insignito

dell’ International Award Excellence 2019 quale Best Zygomatic Implantologist, e nel 2024, sempre a Londra, ha ricevuto il prestigiosissimo Premio “ International Award of Excellence & British Healthcare Award “ come “Pioneer in Zygomatic Implantology”, uno dei più importanti riconoscimenti per quelle eccellenze mondiali in ambito medico che si sono distinte per la loro professionalità, ricerca e innovazione.

Ed è proprio in Puglia, a Lecce lo scorso anno, che il Professore ha presentato ufficialmente per la prima volta la Zygomatic Implants World Academy, la prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica.

Un approccio innovativo che ha aperto moltissime strade con richieste da tutto il mondo per corsi ed interventi live su casi complessi.





Centro Dentale Sisto

Via Aldo Moro

San Pancrazio Salentino (BR)

Prof. Dr. Andrea Tedesco

Medico Odontoiatra

Specialista in Chirurgia Odontostomatologica

Docente al Master di II livello in Implantologia Zigomatica, Università degli Studi di Pisa

Presidente della Società Italiana di Implantologia Zigomatica e Pterigoidea

Presidente della Zygomatic Implants World Academy