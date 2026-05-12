Putignano, “Il Mangianastri” torna live all’Ex Macello con Malamore e Miliardi

PUTIGNANO - Dopo il percorso di “Il Mangianastri REEL”, dedicato a film, documentari e visioni sonore, la rassegna torna alla sua dimensione live con un nuovo appuntamento in programma nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello di Putignano.

L’evento si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21.30 e vedrà protagonisti i Malamore, band salentina tra le realtà emergenti più interessanti della nuova scena musicale pugliese, con l’opening affidato a Miliardi, progetto della cantautrice barese Martina Migliardi.

La serata punta a riportare al centro la musica dal vivo, confermando l’attenzione della rassegna verso progetti artistici nati in Puglia e capaci di muoversi tra cantautorato contemporaneo, ricerca sonora e nuove contaminazioni.

I Malamore, originari di Veglie in provincia di Lecce, portano avanti dal 2018 un percorso che unisce alternative pop, rock e cantautorato italiano. Dopo l’EP d’esordio e il primo album “Il tempo per noi”, pubblicato nel 2022, la band ha calcato diversi palchi nazionali tra cui Uno Maggio Taranto, Cinzella Festival e SEI Festival. Nel 2024 sono entrati nel roster di DIGA Records pubblicando il singolo “Venere e Giove”, mentre nel 2026 è uscito il nuovo album “Le vite degli altri”, prodotto da Francesco Gaudio e distribuito da Artist First, che segna una fase più diretta e viscerale del loro percorso artistico.

Ad aprire la serata sarà Miliardi, nome d’arte di Martina Migliardi, cantautrice barese che sviluppa una scrittura tra pop, ironia e introspezione. Dopo il debutto con il singolo “Sapore” nel 2024, ha pubblicato nel marzo 2025 l’EP “Inside Jokes”, un lavoro che esplora relazioni, ricordi ed emozioni contemporanee attraverso una narrazione personale e immediata.

La serata si concluderà con un aftershow musicale a cura di Chicopisco from Radio JP. Durante l’evento sarà inoltre attivo il servizio di ristorazione presso Quadro.

Ingresso previsto a 5 euro più prevendita su DICE, con biglietto a 6 euro disponibile al botteghino la sera dell’evento.



