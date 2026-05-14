Putignano, salvata la vista a un operaio: rimossa dall’occhio una scheggia metallica di 2,5 centimetri

PUTIGNANO - Intervento d’urgenza ad alta complessità all’Ospedale di Putignano, dove un’équipe di Oculistica è riuscita a salvare la vista a un operaio edile di 60 anni rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro.

L’uomo era stato colpito all’occhio da una scheggia metallica di circa 2,5 centimetri durante l’utilizzo di una smerigliatrice. Il frammento aveva perforato il bulbo oculare provocando una ferita corneale penetrante, cataratta traumatica, emorragia interna e numerose lesioni retiniche.

Il delicato intervento d’urgenza

Il paziente è stato trasferito dal Pronto Soccorso all’unità operativa di Oculistica, dove l’équipe guidata dal dottor Giovanni Colonna ha predisposto immediatamente l’intervento microchirurgico.

L’operazione, eseguita in anestesia locale e durata circa un’ora, ha previsto l’estrazione del corpo estraneo metallico, la riparazione della ferita corneale, la rimozione del cristallino danneggiato con successivo impianto di una lente artificiale, la vitrectomia per eliminare il coagulo di sangue interno e il trattamento laser delle rotture retiniche provocate dal trauma.

Decorso positivo e recupero della vista

Grazie alla rapidità dell’intervento, il paziente ha potuto lasciare l’ospedale già nel tardo pomeriggio, avviando un percorso di monitoraggio specialistico.

I controlli eseguiti nelle ore successive hanno evidenziato un decorso clinico positivo e i primi segnali di recupero della funzionalità visiva.

Tecnologia e prevenzione

Il caso conferma l’efficienza della risposta sanitaria territoriale nelle emergenze traumatologiche oculari e l’importanza delle tecnologie avanzate disponibili nella struttura, tra cui il microscopio 3D utilizzato durante l’intervento.

L’episodio riporta inoltre l’attenzione sulla necessità di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nei cantieri e nei luoghi di lavoro, fondamentali per prevenire incidenti di tale gravità.